Керівні інституції Євросоюзу не мають реальних розвідувальних можливостей на своєму рівні.

Єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс пояснив, чому Євросоюз не поспішає із висновками, і жодних різких засуджень країни-агресора з приводу підриву Росією Каховської ГЕС досі не пролунало.

Він сказав, що керівні інституції Євросоюзу не мають реальних розвідувальних можливостей на своєму рівні.

"На даний момент ми працюємо на основі всієї інформації, що надходить від держав-членів ЄС, тому що розвідувальні служби знаходяться в них. Можливо, колись і ми матимемо власні інструменти, не знаю, але поки ми лише збираємо наявні дані та координуємо дії. Особисто моя реакція, як єврокомісара з питань юстиції, була такою: зранку, коли стало відомо про інцидент, я зідзвонився з Костіним [Генеральним прокурором України], аби проговорити дві речі. По-перше, я уважно вислухав його опис ситуації. За його словами, це не бомбардування, а, скоріше за все, мінування дамби російськими силами, які були там присутні. Це звучить логічно, але для того, щоб робити висновки, нам необхідні докази", - сказав він в інтерв'ю УНІАН.

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Рейндерс зазначив, що мав переконатися, що Україна працює в тісній кооперації з Міжнародним кримінальним судом, тому що це має бути не лише внутрішнє, а саме міжнародне розслідування.

"Наразі ні американські колеги, ні ООН не можуть висловити чітке засудження, оскільки усі чекають на реальні докази. Ви пам'ятаєте, можливо, ситуацію із "Північним потоком-2": тоді також лунало багато різних заяв. І, як комісар з питань юстиції, я не можу реагувати через 10 хвилин з моменту інциденту, усе має бути виважено. Мені добре відома українська позиція, і наразі у мене немає інших пояснень того, що сталося. Звісно, росіяни в усьому звинувачують Україну. Ми бачили, що є також звинувачення щодо того, що дамба вже була частково зруйнована через постійні обстріли", - заявив єврокомісар.

Він наголосив, що його завдання полягає не в тому, щоб говорити, хто винен, а хто – ні, а в тому, щоб надати всім прокурорам і суддям усі необхідні інструменти для виконання їхньої роботи.

Теракт Каховській ГЕС - останні новини

У ніч проти 6 червня російські окупанти здійснили підрив дамби Каховської ГЕС, що призвело масштабної техногенної катастрофи.

Київська школа економіки разом з Офісом президента, Мінекономіки та Мінрегіонів підрахували шкоду від руйнації Каховської ГЕС: прямі збитки складають щонайменше 2 млрд доларів. А орієнтована сума завданих довкіллю збитків від підриву Росією дамби Каховської ГЕС складає близько 146 млрд грн.