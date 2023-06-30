Міжнародна екологічна група напрацює комплексний документ, який допоможе оцінити наслідки війни для навколишнього середовища.

Орієнтована сума завданих довкіллю збитків від підриву Росією дамби Каховської ГЕС складає близько 146 млрд грн.

Як повідомили у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України, таку цифру озвучив очільник відомства Руслан Стрілець.

Питання було обговорено вчора на першому засіданні Міжнародної групи, яку очолюють Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та екс-віце-прем’єр-міністр, колишній міністр закордонних справ Швеції Маргот Вальстрем (відбулось у форматі онлайн).

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"Підрив росіянами Каховської ГЕС – спланований терористичний акт. Він повністю підпадає під визначення екоциду. Важливо, щоб цей термін отримав чітке визначення у Римському статуті. Це потрібно не лише Україні, це потрібно всьому цивілізованому світу, щоб надалі в жодної країни не виникало намірів так зухвало знищувати довкілля", - зазначив Стрілець.

Як наголошують у Міндовкілля, масштаб всіх збитків, завданих довкіллю війною нині, складно порахувати через неможливість зібрати всі дані.

Згідно з повідомленням відомства, очікується, що Міжнародна екологічна група напрацює комплексний документ, який допоможе оцінити наслідки війни для навколишнього середовища.

"Уряд сьогодні робить безпрецедентні кроки, аби люди, які зазнали втрат через війну могли отримати допомогу. Природа ж мовчазна жертва цієї війни. Вона не може звернутися у "Дію", що у неї зруйнована домівка. Тому ми маємо зробити максимум, щоб Росія заплатила за екоцид", - сказав Стрілець.

Підрив Каховської ГЕС

Як відомо, 6 червня російські окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС. Це призвело до масштабної техногенної катастрофи та затоплення десятків населених пунктів. Крім того, забруднена прісна вода потрапила до Чорного моря. Екологи, біологи та інші фахівці заявили, що море на узбережжі Одеси надовго стає непридатним для купання та вилову риби для споживання через забрудненість внаслідок потрапляння токсичних речовин.

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