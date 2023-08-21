Нитку водопроводу почали будувати на третій день після російського теракту на Каховській ГЕС.

Сьогодні, 21 серпня, була запущена перша нитка магістрального водопроводу на ділянці "Інгулець-Кряжево", яка забезпечить водою чверть населення Кривого Рогу.

Як повідомила прес-служба Міністерства відновлення, нитку водопроводу почали будувати на третій день після російського теракту на Каховській ГЕС. В цілому ланка "Інгулець-Кряжево" складається з чотирьох ниток. Запуск інших трьох має відбутися на початку осені.

Для запуску першої ланки вода з річки Інгулець подається насосною станцією в підземний трубопровід. Далі вода по відкритому каналу потрапляє в Південне водосховище і подається жителям Кривого Рогу. Цей процес триватиме до 10 днів.

Загалом проект магістрального водопроводу складається з трьох ділянок загальною протяжністю майже 150 км. Попереду - запуск ще двох ділянок "Марганець - Нікополь - Покров" (довжина 40,9 км) та "Запоріжжя - Томаківка - Марганець" (76,7 км).

Підрив російськими окупантами Каховської ГЕС

В ніч з 5 на 6 червня війська РФ підірвали дамбу Каховської гідроелектростанції. Близько сотні населених пунктів опинилися під водою.

Прямі збитки оцінюються як мінімум у 2 млрд доларів. Орієнтована сума завданих довкіллю збитків від підриву дамби Каховської ГЕС становлять близько 146 млрд гривень. Повідомлялося, що гідроелектростанцію неможливо відновити.

Через підрив Каховської ГЕС водоканали двох міст припинити роботу.

11 липня 2023 року в Кабміні сказали, коли побудують водопроводи на Дніпропетровщині. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про те, що підрядні організації мають до осені завершити роботи з будівництва магістральних водопроводів у Дніпропетровській області, які покликані вирішити проблему із забезпеченням водою населених пунктів регіону після підриву російськими окупантами греблі Каховської ГЕС.

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