Підсумки року: як енергосистема України об’єдналась з ЄС та встояла під обстрілами російських терористів

У 2022 році українська енергосистема встояла під ракетними ударами Росії і об’єдналась з європейською енергомережею. Проте через руйнування виник суттєвий дефіцит електроенергії та почалися відключення світла. Новий рік принесе нам зміни у енергопостачанні та початок відновлення енергетики.

Енергетична галузь України без перебільшення пережила найскладніший рік у своїй історії. Героїзм, професійність та винахідливість українських енергетиків стали приводом для нашої гордості та відкриттям для всього світу.

У 2022 році забезпечення країни енергоресурсами не припинялось попри повномасштабний військовий наступ армії божевільного російського диктатора та масові ракетні удари, і як наслідок пошкодження половини енергогенеруючих потужностей та розподільчих мереж.

Збройні сили кривавої Росії ще на початку війни змогли захопити Запорізьку атомну станцію та вдерлися до Чорнобильської АЕС. На останній вони пробули кілька тижнів, намагаючись окопатися у розташованому поблизу місця самої масштабної техногенної катастрофи в історії людства Рудому лісі. Отримавши жорстку відповідь від наших захисників та дозу радіації окупанти накивали п’ятами, прихопивши частину обладнання.

Цей надзвичайно важкий рік окрім горя та страждань приніс нам також важливий досвід: необхідність жити та працювати в умовах постійних відключення світла та інколи відсутності води і тепла.

Станом на останні дні грудня у різних регіонах України близько 9 мільйонів людей були відключені від електропостачання. Найбільш енергодефіцитними стала столиця та центральні регіони країни.

Для вирішення проблеми міжнародні друзі та партнери почали надавати нашій країні додаткове фінансування та енергетичне обладнання, зокрема, трансформатори. До того ж в Україну вже завезено понад пів мільйона генераторів. У разі потреби може розпочатися імпорт електричної енергії з європейського ринку. І все це дає підстави стверджувати, що російським загарбникам, щоб вони не робили, не вдасться занурити нашу вільну Країну світла у морок темряви.

Енергетична євроінтеграція

Перша битва на енергетичному полі була виграна ще 23 лютого: у цей день Україна попрощалась із білоруською та російською електроенергією, назавжди відмовившись від спадщини в'язниці народів Радянського Союзу – роботи в єдиному енергетичному зв'язку з Росією та Білоруссю.

Після двотижневої роботи в ізольованому режимі, відбулася планова синхронізація національної системи з європейською енергомережею ENTSO-E.

"Те, що ми з’єднані з європейською енергомережею, дає нам можливість отримати електроенергію з-за закордону. Це кардинально змінює ситуацію з точки зору енергетичної безпеки. Уявіть, що було би, якби ми досі були з’єднані з Росією та Білоруссю? Наскільки великий крок був зроблений Україною", - сказав голова компанії "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Енергетичний міст між Україною та Євросоюзом дав нашій країні можливість не тільки закуповувати електроенергію у разі дефіциту, але і заробляти валютну виручку на її продажі європейським країнам.

Таким чином, Україна за січень-вересень 2022 року у два с половиною рази збільшила дохід від експорту електроенергії в Європу у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, заробивши майже 430 мільйонів доларів. Найбільше було поставлено до Польщі, Словаччини та Румунії.

Нажаль, с початку жовтня російські окупанти почали здійснювати ракетні та дронові обстріли нашої національної енергосистеми, намагаючись її повністю зруйнувати. План кривавих рашистів занурити нас на довгий час у повну темряву провалився. Але разом с тим, Україна була вимушена призупинити експорт електроенергії та ввела графіки аварійних відключень і режим економії в години пік.

"Не дивлячись на обстріли, синхронізація з енергосистемою Європи ні на секунду не переривалась. Це означає, що всі характеристики електричної енергії, яка генерується на території України, відповідає європейським вимогам, європейській якості, і це говорить багато", - підкреслив директор спеціальних проектів науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев.

Через дефіцит на ринку, який досі залишається суттєвим, Україна потребує додаткових закупівель електроенергії з-за кордону. За словами президента Володимира Зеленського, для сталого проходження опалювального сезону ми потребуємо постачання електрики із ЄС вартістю близько 800 мільйонів євро.

Удари по енергетичній інфраструктурі

За останні три місяці року російські окупанти здійснили дев’ять масштабних ракетних атак та 12 масових пусків дронів-камікадзе по енергетичним об’ектах нашої країни. Більшість із них знищувались силами протиповітряної оборони, проте декілька змогли долетіти до цілей.

Варто зазначити, що енергетики не розкривають реальний об’єм пошкоджень та способі їх відновлення, щоб не давати ворогу зайвої інформації. І це правильно. Проте вже зрозуміло, що в Україні не залишилось теплових та гідроелектростанцій, які б не стали мішенню для варварської Росії.

Найбажанішою ціллю окупантів стають теплові електростанції, які потрібні для балансування енергосистеми. А також великі трансформаторні підстанції, завдяки яким електроенергія транспортується від об’єктів генерації до споживачів.

Крім того, на окупованих територіях рашисти викрадали або руйнувати електростанції, що працюють на відновлюваних джерелах енергії. Україна втратила дев’яносто відсотків вітрової генерації та третину потужностей сонячної. Таким чином, виробництво "зеленої" енергії в нашій країні скоротилось на половину.

В цьому році основу частку виробництва електроенергії забезпечувати атомні електростанції – близько 62 відсотків, третину давали теплові електростанції на вугіллі та газу, все решта – робота енергооб’єктів на відновлюваних джерелах енергії.

Аналітик енергетичних ринків Максим Білявський підкреслив, що окрім масштабних атак, обстріл росіянами об’єктів національної енергосистеми відбувається майже щодня. Він вважає, що у цей надважкий рік українська енергосистема втрималася за рахунок героїзму та винахідливості енергетиків.

"Ми навчились доволі швидко перепідключати, заживляти споживачів по різним дублюючим лініям. Тобто, у 2022 році у енергетиків яскраво проявилась риса оперативного реагування. Іноді вони такі рішенні знаходять, що знається це неможливо, але виходить", - сказав він.

Наприклад, коли руйнуються підстанції, енергетики знаходять можливість заживити той чи інший мікрорайон багатьох українських міст.

"Це робиться за рахунок зміни архітектури мереж. Наприклад, десь замість повітряної ліній кабелів прокладається підземний кабель для того, щоб мінімізувати ризики обстрілів", - сказав він.

Тимчасовий блекаут

Найвідчутніші руйнування спричинила ракетна атака 23 листопада, коли в країні стався тимчасовий блекаут, тобто системна аварія, в наслідок чого більша частина країни була відключена від постачання електроенергії.

Внаслідок зниження частоти в енергосистемі через пошкодження інфраструктури відбулось спрацювання аварійного захисту на Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС, а тимчасово окупована Запорізька АЕС перейшла в режим повного блекауту із запуском всіх дизель-генераторів.

"Таким чином, уперше за 40-річну історію української атомної енергетики всі енергоблоки АЕС були відключені", - сказав голова НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

Цей випадок міг призвести до непередбачуваних важких наслідків з точки зору ядерної безпеки. Але наші енергетики справились і менш ніж за добу "зшили" окремі енергетичні острівки в єдину систему, а за дві доби були підключили всі енергоблоки, крім ЗАЕС, до національної мережі.

Експерти стверджують, що блекаут, з якого енергетики вивели систему за двадцять годин, це - унікальний досвід і свідчення того, що українська енергосистема є надзвичайно стійкою.

"Можуть бути зруйновані окремі об’єкти системи: станції, обладнання, або розподільчі мережі. Проте цілісність як енергетичної системи України, так і окремих регіональних систем та підсистем зберігається. Це означає, що жодна з систем в Україні не зруйнована і зруйнована бути не може", - сказав директор спеціальних проектів науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев.

До значних викликів, які нашим енергетикам приніс 2022 рік, зрозуміло, можна віднести окупацію російськими загарбниками найбільшої атомної електростанцію в Європі – Запорізької АЕС, яку постійно піддають обстрілам. До війни шість енергоблоків станції виробляли майже чверть електроенергії для всієї країни. А зараз, майже десять місяців, рашисти вбивають робітників ЗАЕС, знущаються над ними, намагаються шантажувати світ та відмовляються залишити станцію або погодитись на її демілітаризацію.

Падіння споживання електроенергії

Через війну Росії проти нашої країни деякі українські міста були майже повністю зруйновані, загинули тисячі українців, мільйони були вимушені залишити Україну, шукаючи притулок по всьому світу. Це призвело до колосального падіння споживання енергоресурсів в країні. За даними Міністерства енергетики, попит на електрику зменшився на третину.

Аналітик енергетичних ринків Максим Білявський зауважив, що за цей рік в країні різко змінилась структура споживання: зріс обсяг споживання електроенергії побутовими споживачів, які сплачують за встановленою державою, а не ринковою ціною. Споживання ресурсу підприємствами значно впало.

"Якщо раніше більше споживали промислові споживачі, а населення менше, то зараз навпаки. Через це платоспроможних споживачів залишилось менше", - сказав він.

Це суттєво знизило ліквідність національного енергоринку: енергетичні компанії зараз працюють на межі можливостей та не мають обігових коштів на відновлення. Через це у наступному році вимушеною мірою може стати підвищення граничних цін продажу електричної енергії.

Чого чекати від 2023 року

Експерти вважають, що у наступному році ситуація з електрикою в країні покращиться за рахунок деокупації Запорізької АЕС, будівництва нових електростанцій та децентралізації і оновлення національної енергетичної системи.

Відновлювати нашу енергосистему потрібно вже буде на принципах децентралізації, створюючи нові більш мобільні енергетичні об’єкти. Наприклад, замість великих 750 кіловатних трансформаторів ставити декілька малих, які легше і дешевше виробляти і також складніше зруйнувати ракетою. Також у найближчі роки в Україні можуть з’явитись малі модульні ядерні реактори.

Атомні електростанції у новому році так само будуть відігравати ключову роль в енергетичному балансі країни, а обладнання зруйнованих теплових станцій буде замінено на більш ефективне і сучасне. Після повного звільнення південних та східних територій України знову почнеться запуск станцій, які працюють на енергії сонця і вітра.

Атомна генерація збільшить свою потужність, що відкриє можливості для відновлення експорту в ЄС та відповідно притоку валюти.

"Я сподіваюсь, що в січні Запорізька АЕС повернеться в повноцінне управління НАЕК "Енергоатом". Я вважаю, що в Україні достатньо дипломатичної спроможності це зробити. Цей процес залежить від того, наскільки швидко Росія покине своє місце в Радбезі ООН, яке вона займає незаконно", - вважає експерт Білявський.

Зрозуміло, що станція потужністю шість гігават після деокупації не зможе одразу запрацювати на повну силу.

"Можна очікувати збільшення потужностей не на шість гігават, а на три-чотири. Якщо на цей момент нам вдасться відновити підстанції та інфраструктуру, то безумовно зменшиться дефіцит електроенергії у споживачів. Ніхто не відмінить графіків відключень, але можна буде уникнути аварійних відключень", - вважає Білявський.

Як прогнозують експерти, за оптимістичним сценарієм, якщо Україна знайде відповідь, як протидіяти ракетному терору з боку росіян, то повернутись до життя без відключень світла у більшості регіонів можна буде в травні. За песимістичним сценарієм з продовженням обстрілів та руйнувань, цей термін збільшиться на 3-4 місяці.

Крім того, в новому році для збільшення виробництва електроенергії Україна почне використовувати міні-електростанції на газу.

Великим виробничим підприємствам радять встановлювати електростанції не тільки на газу, а і з використанням місцевих джерел енергії. Наприклад, відходах аграрного сектору, яких в нашій родючій країні вдосталь. Проте варто зазначити, що у 2023 році масового використання міні-електростанцій не буде, але декілька станції спорудити цілком реально.

Ще однією технологією майбутнього, яка може бути застосована в Україні у 2023 році, стане створення систем накопичення енергії. Це по суті великі акумулятори, які можуть бути встановлені поблизу електростанцій для того, щоб у разі відсутності попиту зберігати енергію. І потім використовувати у час, коли вона буде потрібна.

Відбудова національної енергосистеми

У наступному році наша країна почне відбудовувати зруйновані енергетичні об’єкти за сучасними європейськими стандартами. І як обіцяє міністр енергетики Герман Галущенко, цей процес буде відбуватись з врахуванням військових ризиків для системи.

"Ми створимо енергосистему, яка, окрім сучасних технологій та інновацій, буде мати потужний захист саме від військових загроз", – зауважив міністр.

За попередніми оцінками, масштаб руйнування енергетичної інфраструктури України російськими загарбниками вже складає близько ста мільярдів гривень. Ремонту та заміни потребують сотні дорого вартісних об’єктів. Одним з джерел фінансування цих робіт мають стати арештовані в Євросоюзі російські активи.

"Якщо правильно вибудувати дипломатичний шлях, то Україна зможе отримувати репарації ще до юридичної фіксації свої перемоги", - вважає Білявський.

"Я впевнений, що нам вдасться покрити потреби енергетичної системи за рахунок репарацій. То тоді тарифи явно збільшуватись не будуть", - додав він.

Малоймовірно, що у наступному році українські побутові споживачі будуть більше платити за електроенергію через дію мораторію на час війни та шість місяців після неї. Проте українські підприємці гарантовано платитимуть більше з 1 січня після збільшення тарифів на передачу електроенергії компанією "Укренерго".

Є вірогідність того, що для частини наших громадян ці новорічні та різдвяні свята можуть пройти без світла. Проте світло і надія в серцях українців, які попри все зберуться зі своїми родинами за святковими столами, будуть відповіддю кровожерливим планам загарбників.

А для деяких наших енергетиків свята можуть пройти в черговій героїчній місії "повернення світла" в темряві та на холоді. Тож будемо терплячі і подякуємо спеціалістам за те, що вони щодня роблять для нашого комфортного життя.

"Ми пройдемо свою війну за незалежність. Ми зустрінемо це Різдво, - і якщо не буде електрики, світло нашої віри в себе все одно не згасне", - сказав президент України Зеленський.

Ганна Бредіхіна