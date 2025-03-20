"Повернення ЗАЕС має бути основною умовою для входження американців у власність українських АЕС", - експерт Володимир Омельченко

Енергетичний експерт Володимир Омельченко розповів УНІАН, чи є сенс Україні погоджуватися на допуск американців до управління мирним атомом, та як США можуть нам допомогти у добудові ХАЕС.

На тлі перемовин щодо можливого врегулювання війни в Україні, американський президент Дональд Трамп запропонував, аби США взяли участь в управлінні українськими атомними станціями, що, за його словами, стало б "найкращим захистом" для цих об’єктів. Як зазначили журналісти The New York Times, схоже, українська енергетика стала новою ідеєю-фікс Трампа, що витіснила тему про корисні копалини, які ще нещодавно були у центрі цього інтересів.

Пізніше міністр енергетики США Кріс Райт підтвердив, що США можуть взяти участь в управлінні українськими електростанціями, якщо це допоможе забезпечити мир між Україною та Росією.

У свою чергу, Володимир Зеленський зауважив, що під час телефонної розмови обговорював з американським президентом виключно подальшу долю Запорізької атомної електростанції, окупованої росіянами, а про передачу контролю над українським мирним атомом мова не йшла.

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"Усі атомні електростанції належать народу України. Це державні атомні електростанції. Це у нас не приватна власність", - підкреслив пізніше Зеленський.

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко у інтерв’ю УНІАН розповів, якими можуть бути вигоди нашої держави від участі США в українських атомних проєктах, за яких умов це можливо, як американці можуть допомогти Україні із розбудовою Хмельницької АЕС, та чому це буде вигідніше для українського бюджету та населення, ніж купівля російських реакторів у Болгарії, а також – чи варто споживачам готуватися до нового етапу зростання тарифів на світло вже в цьому році.

США запропонували взяти участь в управлінні українськими атомними електростанціями. Наскільки, на вашу думку, це взагалі реалістично і можливо з технічної точки зору?

Це позитивна пропозиція США для України. Але за певних умов. За умови, що Сполучені Штати зможуть за рахунок санкційного, дипломатичного та політичного тиску на Росію повністю забезпечити переведення Запорізької атомної станції разом з містом Енергодар й іншою інфраструктурою під правовий контроль України.

Тоді я думаю, що можливий варіант створення окремої компанії з управління Запорізької атомної станції. "Енергоатом" може бути оператором, тому що більше нікому - крім українських фахівців ніхто не володіє знаннями про специфіку роботи атомних блоків на ЗАЕС. Треба враховувати, що кожний блок Запорізької атомної станції має певні особливості, і американці просто цього не знають. Можна обговорити, щоб вони мали якусь частку власності в цій новій окремій компанії, яка займалася б управлінням ЗАЕС.

Що стосується інших АЕС, це може бути розмова про те, щоб включити американських представників, наприклад, в наглядову раду "Енергоатома". І також запропонувати американцям добудувати енергоблоки на Хмельницькій АЕС, замість того, щоб використовувати російські реактори, які зараз хочуть купити в Болгарії. У будь-якому разі нам краще мати справу з американськими технологіями, ніж із російськими.

Я думаю, що треба американцям створити якусь окрему компанію з добудови енергоблоків 3, 4, 5 і 6 на Хмельницькій атомній станції, яка б надалі ними володіла. Щоб зняти проблемні питання, чому обрали саме російські застарілі реактори 20-літньої давнини в Болгарії. На всі енергоблоки потрібно залучати американські інвестиції, і також дати американцям можливість права власності.

Це дозволить нам ліквідувати дефіцит потужності. Нові компанії по управлінню можуть працювати в регуляторному полі України. Сплачуватись податки будуть в Україні.

Тому я думаю, що це позитивне рішення, просто потрібно детальніше обговорити умови, щоб знайти баланс інтересів.

Чи були у світі прецеденти передачі управління атомними станціями іноземним державам?

Російські компанії, наприклад, володіли часткою у багатьох країнах. У тому числі Азії, Африки.

Чи зможе допуск американців до українського мирного атома убезпечити його від російських ударів?

Частково, можливо. Головне, що це створить передумови і зацікавленість Сполучених Штатів в інвестуванні в українську енергетику, зокрема в наші електростанції. Найголовніший результат – повернення ЗАЕС. Це має бути основна умова входження у власність українських атомних станцій американців. Це піде на користь Україні, бюджету, споживачам та енергетичній безпеці.

У якому взагалі зараз стані Запорізька АЕС?

Усі шість блоків знаходяться в стані холодного зупину. Детально ніхто не знає, тому що втрачено контроль з боку України. Там знаходяться військові російські підрозділи. Дефіцит кваліфікованого персоналу. Також є достатньо значні пошкодження. Заміновано все по периметру станції.

Ситуація небезпечна, оскільки ЗАЕС контролюють терористичні військові загони Росії. Крім того, Росія постійно умисно пошкоджує лінії електропередач, які заживлюють цю станцію для того, щоб підтримувати в безпеці охолодження ядерного палива й інше обладнання.

У разі, якщо США дійсно вдасться досягти повернення станції під український контроль, чи зможемо ми одразу її підключити до української енергомережі? Скільки на це потрібно часу?

Одразу - ні, тому що там серйозні проблеми. Але поступово можемо спочатку один-два блоки, а потім вже дивитися по ситуації. Треба експертизу насамперед зробити, щоб зайшли туди мінери, тому що там багато чого заміновано. Потім експерти, щоб подивилися, що там залишилось. Росіяни ж багато чого хочуть розкрасти. Є взагалі інформація, що вони хочуть частину цінного обладнання на цій станції вивезти з України в Росію. Тому на розмінування, оцінку пошкодження та власне сам новий проєкт перезапуску цієї станції, мабуть, піде не менше, ніж півтора-два роки.

Яку частку потужностей можна буде повернути в українську енергосистему після реінтеграції ЗАЕС?

Два блоки можна точно повернути. Це суттєво. Повернути ще чотири блоки - може бути проблемою.

Якщо ЗАЕС в цілому повернеться в енергосистему України, то можна буде поступово говорити й про інші блоки. Але для цього потрібно вже розробляти проєкт видачі потужності, тобто будувати нові лінії електропередач, тому що зараз значна частина проходить на окупованій території.

Чи достатньо буде цього для покриття дефіциту в українській енергосистемі?

Безумовно, так. Навіть, якщо повернеться два блоки, це вже великий плюс. Це значно послабить проблему з енергодефіцитом. Якщо запрацюють всі блоки, то проблема дефіциту електроенергії буде вирішена на багато років.

У разі негативного сценарію, якщо Росія збереже контроль над ЗАЕС, чи зможе вона повноцінно інтегрувати її в свою енергомережу, щоб живити, наприклад, окуповані території?

Якщо буде досягнуто припинення вогню і забезпечено якесь перемир'я, тоді Росія теоретично зможе це зробити.

А на практиці?

Важко сказати, тому що це буде незаконно. Я думаю, що ніхто не дасть їм на це дозвіл. МАГАТЕ не дозволить. Можливо, будуть судові позови проти Росії.

Але теоретично це можливо.

Чи призведе добудова атомних блоків на Хмельницькій АЕС, про яку ви вже згадали, разом із необхідністю ремонтів на інших енергетичних об'єктах до чергового подорожчання тарифів на електроенергію для населення цієї весни або влітку?

Якщо будемо добудовувати проєкт з російськими технологіями, то це може відбутися, тому що його неможливо реалізувати без підвищення тарифів. За моїми оцінками, необов'язково в цьому році, але поступово тільки для населення тариф має зрости до 6,5-7 грн/кВт-год. Тому що інакше в "Енергоатому" не буде достатнього коштів.

А якщо прийдуть американські компанії, то вони зможуть залучити дешеві довгострокові кредити і добудувати цю електростанцію значно ефективніше, і ціни будуть не такі високі.

Незабаром розпочинається ремонтна кампанія на українських атомних електростанціях. Якщо не буде нових російських ударів по українських об’єктах енергетики, до чого варто готуватися споживачам навесні та влітку?

Це буде добре, якщо не станеться нових ударів. Але існують ризики, що в найбільш спекотну погоду – в липні-серпні – можуть повернутися планові графіки відключень світла. Оскільки будуть виведені в ремонт атомні блоки, а у нас, згідно з графіком, майже всі блоки потрібно вводити в плановий ремонт. Важливо побудувати таким чином графік ремонтних робіт, щоб все ж таки в піковий період спекотної погоди – в середині липня, на початку серпня – були задіяні хоча б 5-6 атомних блоків. Треба правильно спланувати ремонтну кампанію "Енергоатома".

У нас збудовано достатньо багато сонячних електростанцій, але дефіцит може бути у вечірні пікові години чи вночі через те, що блоки будуть в ремонті. Тут потрібно також використовувати імпорт.

На вашу думку, якщо нам все-таки вдасться домовитись із росіянами про припинення обстрілів об’єктів енергетики, у липні-серпні ситуація зі світлом буде легшою, ніж минулого року?

Думаю, якщо не буде обстрілів, то буде однозначно краще. Тому що частково вдалося відремонтувати блоки. Із дев’яти пошкоджених гігаватів, відремонтували десь три. Плюс завезли ще додаткову генерацію, розбудували сонячні електростанції, є можливості імпорту. Тому, думаю, що може бути значно краще.