Якщо участь США в управлінні українськими АЕС допоможе покласти край війні, то "ми можемо це зробити без проблем", сказав міністр.

США можуть взяти участь в управлінні українськими електростанціями, якщо це допоможе забезпечити припинення вогню і принести мир. Про це заявив міністр енергетики США Кріс Райт у коментарі Fox News.

"Ми маємо величезний технічний досвід у Сполучених Штатах, щоб керувати цими станціями. Я не думаю, що для цього потрібні військові", - зазначив Райт.

Він також зауважив, що президент Дональд Трамп і держсекретар Марко Рубіо вже "працюють над тим, щоб припинити війну в Україні" та зазначив, якщо необхідним для цього інструментом буде управління США українськими АЕС, то це можна реалізувати.

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Райт додав, якщо участь США в управлінні українськими АЕС допоможе покласти край війні, то "ми можемо це зробити без проблем".

Участь США щодо управління українськими АЕС

19 березня відбулася розмова між президентом України Володимиром Зеленським та лідером США Дональдом Трампом. Під час розмови обговорили, зокрема, ситуацію в атомній енергетиці України.

У Білому домі за підсумками розмови заявили, що Трамп запропонував Україні "американське володіння" атомними станціями, яке було б "найкращим захистом" для них. Прессекретарка Керолайн Левітт сказала, що в планах Вашингтона залишається і угода по корисних копалинах, проте "США сконцентровані тепер на мирному врегулюванні".

Згодом Зеленський заявив, що під час розмови з американським лідером Дональдом Трампом вони говорили виключно про Запорізьку атомну електростанцію.

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