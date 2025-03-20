Він підкреслив, що усі атомні електростанції належить державі Україна, у тому числі, Запорізька АЕС, яка знаходиться в окупованому росіянами місті Енергодар.

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що не обговорював з президентом США Дональдом Трампом питання власності Запорізької атомної електростанції. Про це глава держави сказав на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере в Осло.

"Усі атомні електростанції належать народу України. Це державні атомні електростанції. Це у нас не приватна власність", - сказав Зеленський.

Він підкреслив, що усі атомні електростанції належить державі Україна, у тому числі, Запорізька АЕС, яка знаходиться в окупованому росіянами місті Енергодар.

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"І це визнають усі. Це, до речі, визнає МАГАТЕ, визнають різні міжнародні інституції", - додав президент.

Як зазначив Зеленський, персонал на Запорізькій АЕС постійно отримував від України заробітню плату. Персонал АЕС - це громадяни України.

За словами президента, російські загарбники незаконно змінили керівництво на АЕС та вивезли в Росію дітей працівників станції. Зеленський повідомив:

"Але, увесь персонал, усі професійники, усі атомники там - це українці. Ви знаєте, яким чином вони (росіяни) їх тримають. Вони взяли у багатьох з них дітей. Посадили на автобуси і вивезли на територію Російської Федерації. Таким чином, люди працюють. Так і є. Ти заради дитини зробиш усе".

Він наголосив, що в умовах російської окупації станція нормально не обслуговується, незважаючи на приїзд комісії МАГАТЕ і постійні інспекції.

"Усі розуміють, що вона повинна охолоджуватися. Для цього постійно потрібно правильно її технічно підтримати. Після того, як росіяни підірвали дамбу, постачання води туди нормального немає. Тобто, це ускладнений процес", - сказав Зеленський.

Як підкреслює президент, станція знаходиться у дуже складних технічних умовах.

"Питання, яке ставлять нам американці - я не знаю, чи вони це обговорювали з росіянами, чи не обговорювали... Президент Трамп мене запитав: що ви думаєте про цю станцію? - Я сказав, що якщо вона не буде українською, працювати вона ні на кого не буде. Це незаконно", - наголосив Зеленський.

Глава держави додав, що від американців лунають певні голоси. Український лідер сказав:

"Якщо американці думають про це, як знайти вихід з цієї ситуації, вони хочуть її забрати у руських, і хочуть інвестувати, модернізувати - це питання інше. Це питання відкрите. Ми можемо про це говорити. Але питання власності ми точно не обговорювали з президентом Трампом".

Також він сказав, що з американцями не обговорювалося те, що поширюється у пресі загалом щодо електричної генерації в Україні.

"Ми не будемо обговорювати", - сказав Зеленський.

Інші АЕС в Україні, які працюють, є серйозними гарантіями для енергетичної безпеки України.

Заяви Трампа щодо українських АЕС

У Білому домі за підсумками розмови президентів США та України заявили, що Трамп запропонував Україні "американське володіння" атомними станціями, яке було б "найкращим захистом" для них.

Згодом Зеленський розповів, що під час телефонної розмови з Трампом обговорювалася можливість відновлення роботи Запорізької АЕС. За словами Зеленського, може знадобитися дуже багато кроків, щоби за півтора, два, два з половиною роки станція почала приносити гроші і електрику для людей, якщо буде повернуто над нею контроль України.

В свою чергу міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що вони можуть взяти участь в управлінні українськими електростанціями, якщо це допоможе забезпечити припинення вогню і принести мир.

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