Різке падіння ціни може підштовхнути Москву до скорочення видобутку палива.

На тлі нафтового ембарго, ціна на російську нафту впала набагато нижче за ліміт, встановлений країнами ЄС і G7.

Як повідомляє Bloomberg, в порту Приморська на Балтійському морі нафта марки Urals 9 січня торгувалася за ціною $ 37,8 за барель, в той час, як світовий еталонний сорт Brent продавався за $78,57.

Як йдеться в матеріалі, різке падіння ціни може підштовхнути Москву до скорочення видобутку палива.

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3 грудня 2022 року Рада Європейського Союзу ухвалив рішення про встановлення граничної ціни на нафту, що експортується з Росії, на рівні 60 доларів США за барель.

5 грудня 2022 року нафтові санкції ЄС проти Росії набули чинності.

Стеля цін означає, що з 5 грудня 27 країн Євросоюзу, Великобританія, США, Канада, Японія і Австралія будуть надавати послуги, пов'язані з російською танкерною нафтою, тільки в тому випадку, якщо її закупили за встановленою граничною ціною або нижче. З 5 лютого 2023 року буде також заборонена закупівля російських нафтопродуктів.

6 грудня 2022 року віце-прем'єр РФ Олександр Новак заявив про те, що країна-агресор планує створити і запустити механізм, який заборонить російським компаніям торгувати нафтою з країнами в рамках цінової стелі.

9 грудня 2022 року стало відомо про те, що Росія розглядає можливість скорочення видобутку нафти в якості одного із заходів у відповідь на рішення західних країн про введення стелі цін на нафту.

26 грудня 2022 року країна-агресор заявила про плани зменшити вплив ембарго шляхом збільшення експорту сирої нафти.

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