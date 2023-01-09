Нафта марки West Texas Intermediate подорожчала на 90 центів.

У понеділок, 9 січня 2023 року, ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 90 центів, або на 1,2%, до 79,47 доларів за барель станом на 05:20 за Гринвічем.

Як повідомляє Reuters, нафта марки West Texas Intermediate зросла на 90 центів, або на 1,2%, до 74,67 доларів за барель.

Як йдеться в матеріалі, відкриття кордонів Китаю підвищило перспективи зростання попиту на паливо і компенсувало побоювання щодо глобальної рецесії.

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"Ціни на нафту відновилися після втрат попереднього тижня, оскільки відновлення економіки Китаю і менш агресивні перспективи посилення грошово-кредитної політики з боку Федеральної резервної системи задають позитивний тон для відновлення попиту", - сказав старший менеджер з сировинних товарів в Phillip Futures Автар Санду.

Війна в Україні та ситуація з нафтою:

3 грудня 2022 року Рада Європейського Союзу ухвалив рішення щдо встановлення граничної ціни на нафту, що експортується з Росії, на рівні 60 доларів США за барель.

5 грудня 2022 року нафтові санкції ЄС проти Росії набули чинності.

Стеля цін означає, що з 5 грудня 27 країн Євросоюзу, Великобританія, США, Канада, Японія і Австралія будуть надавати послуги, пов'язані з російською танкерною нафтою, тільки в тому випадку, якщо її закупили за встановленою граничною ціною або нижче. З 5 лютого 2023 року буде також заборонена закупівля російських нафтопродуктів.

6 грудня 2022 року віце-прем'єр РФ Олександр Новак заявив про те, що країна-агресор планує створити і запустити механізм, який заборонить російським компаніям торгувати нафтою з країнами в рамках цінової стелі.

9 грудня 2022 року стало відомо про те, що Росія розглядає можливість скорочення видобутку нафти в якості одного із заходів у відповідь на рішення західних країн про введення стелі цін на нафту.

26 грудня 2022 року країна-агресор заявила про плани зменшити вплив ембарго шляхом збільшення експорту сирої нафти.

3 січня 2023 року вперше з грудня 2022 року нафта піднялася в ціні.

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