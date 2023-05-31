Постійний представник країни-терориста Росії в ООН Василь Небензя відмовився обіцяти дотримуватися запропоновані МАГАТЕ принципи.

Росія відмовилася взяти на себе зобов'язання з дотримання п'яти принципів, запропонованих Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ) для захисту захопленої Запорізької АЕС.

Як повідомляє Reuters, постійний представник країни-терориста Росії в ООН Василь Небензя відмовився обіцяти дотримуватися запропонованих МАГАТЕ принципів, заявивши, що окупанти нібито "вже давно їх реалізують".

Раніше гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі представив на засіданні Радбезу ООН п'ять принципів, які, на думку МАГАТЕ, допоможуть гарантувати ядерну безпеку на ЗАЕС:

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не здійснювати ніяких атак з ЗАЕС або на неї;

не розміщувати на ЗАЕС важке озброєння, зокрема, реактивні системи залпового вогню, артилерійські системи та боєприпаси, танки та військових;

не піддавати ризику електропостачання ЗАЕС;

всі структури, системи та компоненти, необхідні для безпечної експлуатації ЗАЕС, мають бути захищені від нападів або диверсій;

не вживати жодних заходів, що підривають ці принципи.

Ситуація на ЗАЕС

Запорізька АЕС перебуває під російською окупацією з перших тижнів повномасштабної війни. Територію станції замінували. ЗАЕС перетворена на військову базу.

Вона піддавалася неодноразовим обстрілам з боку окупантів.

Протягом останніх місяців на території станції присутні представники МАГАТЕ.

26 травня 2023 року розвідка повідомляла про те, що росіяни готують провокації з фейковою аварією на ЗАЕС. Для цього загарбники завдадуть удару по території станції.

31 травня гендиректор МАГАТЕ пояснив, що треба зробити для запобігання ядерної аварії на ЗАЕС. МАГАТЕ наполягає на виведенні російських військ зі станції.

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