Експерти агентства були змушені сидіти в укриттях.

Гендиректор Міжнародного агентства ООН з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що поблизу Запорізької АЕС знову було чутно обстріли. Крім того, поблизу станції вибухнула міна

Як повідомляється у звіті МАГАТЕ, цього тижня експерти агентства на Запорізькій АЕС вчергове були змушені бути в укриттях через повітряні тривоги, а неподалік лунали звуки триваючих обстрілів.

"Посилення військової присутності та активності в регіоні ще раз підкреслює важливість і терміновість досягнення домовленостей щодо захисту станції", - заявив Гроссі.

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Ситуація на ЗАЕС - останні новини

Станом на 18 квітня 2023 року Міненерго заявило про те, що ситуація на Запорізькій АЕС погіршується.

Нещодавно Гроссі повідомив, що під час свого недавнього візиту на окуповану російськими військами Запорізьку АЕС став свідком "військових приготувань".

Як раніше писав УНІАН, окупанти обладнали вогневі позиції на дахах реакторних споруд Запорізької АЕС, що свідчить про їхню готовність вести бої на території станції у разі контрнаступу ЗСУ.

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