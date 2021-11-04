Держкомпанія "Російські залізниці" не підтверджує проїзд вагонів із казахстанським вугіллям через РФ.

Російська Федерація заблокувала поставки вугілля в Україну з Казахстану.

Про це у своєму Telegram-каналі написав голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

"Всі відповідні поставки у листопаді заблоковані. Технічно блокування відбувається на рівні РЖД (держкомпанія "Російські залізниці" – УНІАН), яка не підтверджує проїзд вагонів із таким вугіллям через РФ", - зазначив Герус.

За його словами, відповідне обмеження накладено лише на енергетичне вугілля і не стосується поставок коксівного вугілля.

Як повідомляв УНІАН, з 1 листопада Російська Федерація зупинила експорт енергетичного вугілля в Україну.

Крім того, російська компанія "Інтер РАО" 21 жовтня скасувала аукціон з продажу електроенергії, в якому планували взяти участь українські компанії.

Також Герус повідомив, що Росія обмежила на листопад поставки скрапленого газу в Україну, при цьому зауваживши, що обмеження поставок цього місяця не повинно суттєво вплинути на український ринок.

1 листопада генеральний директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон заявив, що добові обсяги транзиту російського газу через українську газотранспортну систему в Європу зменшились на 34%, у порівнянні з обсягами на 1 жовтня, і вже скоро можуть дійти до нуля.

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Станом на 25 жовтня запаси вугілля на складах українських ТЕС і ТЕЦ майже в чотири рази нижче від запланованих обсягів.

3 листопада прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що осінньо-зимовий період 2021-2022 років через світову енергетичну кризу буде складним для України та громадян. За його словами, пройти зимовий період планується за рахунок вітчизняної атомної енергетики. Також він зазначив, що уряд координує закупівлю вугілля, а Міненерго активізує його власний видобуток. За даними Міненерго, Україна має контракти на постачання вугілля з Польщі, Казахстану та Південно-Африканської Республіки.

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Автор: Ганна Бредіхіна