За інформацією учасників ринку, заборона не поширюється на коксівне вугілля.

Російська Федерація зупиняє експорт енергетичного вугілля в Україну з 1 листопада.

Про це у своєму Telegram-каналі написав голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

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"З 1 листопада Російська Федерація зупиняє постачання енергетичного вугілля в Україну. Йдеться про вугілля марки А (антрацит) і Т (тощий). Таке вугілля ввозила компанія ДТЕК (Луганська ТЕС, Криворізька ТЕС), "Донбасенерго" (Слов'янська ТЕС) і "Технова" (Дарницька ТЕЦ, Сумська ТЕЦ і Чернігівська ТЕЦ)", - повідомив він.

Герус зазначив, що, за інформацією учасників ринку, заборона не поширюється на коксівне вугілля, а стосується лише вугілля, яке використовується для потреб енергетики.

"Такі дії РФ схожі на їх дії восени 2014 року", - додав він.

УНІАН вже звернувся за підтвердженням даної інформації до Міністерства енергетики України та приватної енергетичної компанії ДТЕК.

Запаси вугілля: що необхідно знати

Близько 60% кам'яного вугілля та антрациту Україна імпортує.

Раніше експерти відзначали, що через низькі запаси вугілля на складах ТЕС Україна може опинитися в ситуації, коли без імпорту з Росії та Білорусі буде неможливо пройти осінньо-зимовий період.

Україна почала відчувати гострий дефіцит енергетичного вугілля з літа 2014 року, коли в результаті військових дій на сході країни повністю втратила контроль над частиною Донбасу, де розташована більшість шахт. Після цього країна почала імпортувати вугілля.

Автор: Ганна Бредіхіна