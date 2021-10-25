Запланований на 2021 рік обсяг вугілля становить 2 971,3 тис. тонн.

Станом на 25 жовтня запаси вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ майже в чотири рази нижче від запланованих обсягів.

Про це йдеться в повідомлення Міненерго.

Читайте такожДефіцит вугілля на ТЕС вінік через штучно занижені ціни на електроенергію навесні-влітку 2021 – Forbes

Згідно з повідомленням відомства, запланований на 2021 рік обсяг вугілля становить 2 971,3 тис.тонн. Станом на 25 жовтня 2021 року запаси вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ склали всього 701.3 тис.тонн.

У 2020 році запаси вугілля склали 2,648,0 тис.тонн.

У 2019 році запаси склали 1 809,0 тис.тонн.

Підготовка до опалювального сезону:

Раніше експерти відзначали, що через низькі запаси вугілля на складах ТЕС Україна може опинитися в ситуації, коли без імпорту з Росії та Білорусі буде неможливо пройти осінньо-зимовий період.

Близько 60% вугілля Україна імпортує з Росії. З США імпортується близько 20%, з Казахстану - 12%.

22 жовтня 2021 року міністр енергетики Герман Галущенко заявив про те, що Кабмін планує покрити дефіцит вугілля за рахунок його імпорту.

Автор: Олена Коваленко