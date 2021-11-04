За словами Геруса, обмеження у листопаді не повинно мати суттєвого впливу на український ринок.

Російська Федерація обмежила на листопад постачання скрапленого газу в Україну до рівня 30% від задекларованих експортерами обсягів.

Про це у своєму Telegram-каналі написав голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

"Таке обмеження у листопаді не повинно мати суттєвого впливу на український ринок. По-перше, експортери традиційно завищували задекларовані обсяги постачання. По-друге, у листопаді низька активність по закупівлі газу", - вважає Герус.

Зупинка експорту енергетичного вугілля в Україну

Читайте такожВ Україні підскочили ціни на пальне: що подорожчало найбільшеЗ 1 листопада Російська Федерація зупинила експорт енергетичного вугілля в Україну.

Мова іде про вугілля марки А (антрацит) та П (пісне). Таке вугілля завозила компанія ДТЕК (Луганська ТЕС, Криворізька ТЕС), "Донбасенерго" (Славянська ТЕС) та "Технова" (Дарницька ТЕЦ, Сумська ТЕЦ, Чернігівська ТЕЦ).

Крім того, російська компанія "Інтер РАО" 21 жовтня скасувала аукціон з продажу електроенергії, в якому планували взяти участь українські компанії.

1 листопада генеральний директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон заявив, що добові обсяги транзиту російського газу через українську газотранспортну систему в Європу зменшились на 34%, у порівнянні з обсягами на 1 жовтня, і вже скоро можуть дійти до нуля.

Автор: Ганна Бредіхіна