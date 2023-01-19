Дмитро Кулеба заявив про необхідність переглянути граничну ціну

Україна вказала на необхідність переглянути граничну ціну на російську нафту. Даний крок повинен допомогти скоротити доходи Російської Федерації.

"Україна впевнена, що настав час переглянути граничну ціну на нафту, враховуючи, що поточна ринкова ціна на нафту марки Urals нижче 50 доларів за барель", - написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter.

За його словами, таке рішення має забезпечити різке скорочення доходів РФ, що в свою чергу ускладнить фінансування війни, масових звірств та дестабілізації обстановки в інших країнах.

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Стеля цін на нафту з Росії - що відомо

3 грудня 2022 року Рада ЄС встановила граничну ціни на нафту їх РФ на рівні 60 доларів за барель, а вже 5 грудня 2022 року нафтові санкції вступили в силу.

9 грудня 2022 року в Росії заговорили про скорочення видобутку нафти як відповідь на санкції. 6 грудня 2022 року у Москві заявили про плани зменшити вплив ембарго шляхом збільшення експорту сирої нафти.

13 січня 2023 року прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила про необхідність зниження граничної ціни на російську нафту, щоб позбавити Росію можливості воювати проти України.

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