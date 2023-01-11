У майбутньому збитки Москви можуть скласти до 280 млн доларів упущеної вигоди.

Кремль зазнає колосальних збитків на тлі санкцій, введених країнами "Великої сімки" (G7), і пов'язаними з ними обмеженнями Європейського Союзу щодо російської нафти Urals: щодня стеля цін на енергоресурс обходитися Москві в 172 млн доларів. За даними Bloomberg, вже з 5 лютого через цінове обмеження на продаж нафти РФ втрачатиме до 280 млн доларів упущеної вигоди.

Як свідчить аналіз Гельсінського Центру досліджень в галузі енергетики та чистого повітря (CREA), завдяки економічному тиску щодо Кремля, наразі російська нафта торгується на ринку за ціною більш ніж удвічі нижчою від світових розцінок.

"Заборона ЄС на нафту і обмеження цін на нафту нарешті набули чинності, і їх вплив виявився настільки значним, як і очікувалося", - прокоментував провідний аналітик CREA Лаурі Мюллівірта.

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У центрі вважають, що надалі світова спільнота має ще більше натиснути на Москву. Дослідники спрогнозували, що в разі зниження верхньої межі вартості російської нафти до 25-35 доларів за барель з 60 доларів, така санкція скоротить доходи РФ від експорту нафти ще на 100 млн євро щодня. Хоча прибуток все ще буде вищим від тих грошей, які витрачає Росія на видобуток і транспортування ресурсу.

За словами Мюллівірта, зараз важливо максимально скоротити можливість Кремля отримувати прибуток від експорту нафти, а також обмежити ще наявний імпорт нафти та газу з Росії.

При цьому не варто виключати ймовірність нових спроб енергетичного шантажу з боку РФ, адже Москва цілком здатна довільно скоротити постачання для того, щоб в черговий раз сколихнути ринок й спровокувати стрибок цін на нафту.

Як відомо, ЄС ввів обмеження на майже весь нафтовий морський імпорт з боку РФ з 5 грудня 2022 року. Також блок приєднався до санкцій з боку "Великої сімки", обмеживши вартість поставок з Росії: тепер такою послугою, як стандартна галузева страховка може скористатися лише той, хто заплатить за неї 60 доларів або менше

Згідно з даними CREA, поки що Росія встигла відвантажити сиру нафту на суму 3,1 млрд євро на суднах, на які поширюється цінова стеля. При цьому додаткові західні санкції, наприклад, посилення штрафів за недотримання вимог і додаткові санкції щодо продажу танкерів, можуть скоротити прибуток Москви від експорту викопного палива ще приблизно в 200 млн євро щодня.

Нагадаємо, що дефіцит федерального бюджету Росії збільшиться до рекордного рівня в грудні через падіння доходів на тлі обмежень на експорт нафти й зростання витрат на вторгнення в Україну. Дефіцит бюджету досяг рекордних 3,9 трлн рублів (56 млрд доларів) минулого місяця. Таким чином, дефіцит за весь 2022 рік склав близько 3,3 трлн рублів, що призвело до скорочення профіциту за 11 місяців року.

Тим часом європейці нервують через очікування другого етапу ембарго на російську нафту в лютому, ситуація з пальним напружена. За словами директора Консалтингової групи "А-95" Сергія Куюна, на тлі обнулення російського енергетичного імпорту з боку Німеччини, наразі особливо сильно "нервують" поляки.

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