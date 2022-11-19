Зеленський зазначив, що цей російський терор - прояв дуже цинічної російської антиєвропейської політики та антилюдської політики.

Станом на сьогодні в Україні вже пошкоджено близько половини енергетичної інфраструктури.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося в переданій журналістам заяві президента Володимира Зеленського за результатами його зустрічі з прем'єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком.

Він зазначив, що хоча це і перший візит прем'єр-міністра Великобританії Ріші Сунака в Україну, це не просто знайомство, а "дуже змістовний і корисний для обох наших країн візит". Зеленський подякував за принципову підтримку України.

Відео дня

Зеленський поінформував Сунака про наслідки російських ракетних ударів.

"Станом на сьогодні пошкоджено вже близько половини української енергетичної інфраструктури. Цей російський терор - не просто чергове знущання ворога над українцями. Але і прояв дуже цинічної російської антиєвропейської політики, антилюдської політики", - підкреслив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак перебуває в Києві з візитом. Він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

Удар по енергосистемі України:

10 жовтня 2022 року Російська Федерація розпочала атаки на об'єкти критичної інфраструктури України. У всіх областях почали вимикати світло. Тільки за одну добу було пошкоджено 30% енергетичної інфраструктури України.

З 10 жовтня атаки на об'єкти критичної інфраструктури не припинялися.

Окупанти б'ють по електропідстанціям, об'єктам гідроенергетики та теплової генерації. Є проблеми з електро- та водопостачанням.

По всій країні почалися аварійне вимкнення електропостачання.

15 листопада Росія випустила по території України 100 ракет. Це був наймасовіший обстріл енергосистеми України з початку війни.

17 листопада 2022 року Міненерго заявило про те, що Росія намагається зупинити українські АЕС.

17 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що 10 мільйонів українців залишилися без світла. Того ж дня в Києві було встановлено антирекорд з відключень електроенергії.

18 листопада 2022 року в КМДА киянам порадили зробити запас води та продуктів.

19 листопада в ДТЕК закликали українців подумати про виїзд з країни на зиму заради енергозбереження.

Вас також можуть зацікавити новини: