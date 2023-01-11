Прогноз ціни нафти сорту Brent на 2023 рік знижений з $92/барель до $83/барель.

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну Міністерство енергетики США очікує падіння цін на нафту.

Згідно зі щомісячним прогнозом Управління енергетичної інформації Міністерства (EIA), прогноз ціни нафти сорту Brent на 2023 рік знижений з $92/барель до $83/барель.

EIA очікує, що в 2023 році барель Brent буде на 18% дешевшим, ніж торік, в той час як середня ціна за підсумками 2022 року була скоригована до $100,94/барель.

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У 2024 році відомство чекає на продовження падіння ціни в міру зростання світових запасів нафти - до $78/барель.

Війна в Україні та ситуація з нафтою:

3 грудня 2022 року Рада Європейського Союзу ухвалив рішення про встановлення граничної ціни на нафту, що експортується з Росії, на рівні 60 доларів США за барель.

5 грудня 2022 року нафтові санкції ЄС проти Росії набули чинності.

Стеля цін означає, що з 5 грудня 27 країн Євросоюзу, Великобританія, США, Канада, Японія та Австралія будуть надавати послуги, пов'язані з російською танкерною нафтою, тільки в тому випадку, якщо її закупили за встановленою граничною ціною або нижче. З 5 лютого 2023 року буде також заборонена закупівля російських нафтопродуктів.

6 грудня 2022 року віце-прем'єр РФ Олександр Новак заявив про те, що країна-агресор планує створити і запустити механізм, який заборонить російським компаніям торгувати нафтою з країнами в рамках цінової стелі.

9 грудня 2022 року стало відомо про те, що Росія розглядає можливість скорочення видобутку нафти в якості одного із заходів у відповідь на рішення західних країн про введення стелі цін на нафту.

26 грудня 2022 року країна-агресор заявила про плани зменшити вплив ембарго шляхом збільшення експорту сирої нафти.

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