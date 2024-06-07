'Влада може підвищувати тарифи в десять разів, але потім гроші кудись зникатимуть', - перший заступник голови енергетичного комітету ВР Олексій Кучеренко

Перший заступник голови комітету Верховної ради з питань енергетики та комунальних послуг Олексій Кучеренко розповів УНІАН, які тарифи можуть зрости після підвищення вартості світла, у яких межах, та наскільки обґрунтованим буде таке рішення.

Нещодавно перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив, що після підвищення тарифів на електроенергію в Україні, ймовірно, зростуть тарифи на тепло. Чи дійсно ведуться відповідні дискусії?

На тарифи на тепло, газ і гарячу воду для населення діє мораторій, згідно з законом прийнятим Верховною Радою влітку два роки тому (мова про закон від 19 серпня 2022 року про заборону на підвищення цін (тарифів) на ринку природного газу та у сфері теплопостачання – УНІАН). Тобто по закону ніякого підняття тарифу не може бути.

З іншого боку, коли 26 квітня цього року прем’єр-міністр оголосив про те, що ще на місяць тоді продовжили старий тариф на електроенергію, він сказав таку фразу, що уряд гарантує, що не буде підвищення цін на газ та тарифів на тепло до кінця літа. І мене ця фраза різонула. Бо закон передбачає мораторій до кінця війни й плюс шість місяців, а не до кінця літа.

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Можливо, пан прем’єр-міністр щось знає, і в нього інші думки. Тобто я припущення Ярослава певною мірою можу розділяти, що може уряд виношує таку думку, враховуючи цю цитату прем’єра.

Я припускаю, що там накопичилися серйозні проблеми через багаторічні непрофесійні дії уряду саме в тарифоутворенні на тепло й в стосунках між "Нафтогазом" і теплокомуненерго, де вже накопичилися астрономічні борги. Я останню звірку не бачив, але думаю, що там вже під сто мільярдів.

Припускаю, що уряд шукає якийсь варіант, щоб цю проблему обійти саме за рахунок підвищення. Але вони не будуть це називати підвищенням, вони будуть називати це приведенням тарифів до собівартості. Але з іншого боку, це суперечить закону. Тому я сам уважно спостерігаю за цим процесом. Поки що ніяких таких спроб я не бачу. Зрозуміло, тому що уряду зараз головне подивитися на реакцію на підвищення тарифів на електроенергію.

Ще раз підкреслюю, що мова йде виключно про тарифи для населення, оскільки мораторію на підвищення для непобутових споживачів немає. Тому, дійсно, може бути найближчим часом (підвищення – УНІАН) для непобутових споживачів. Не виключене підвищення тарифу на розподіл газу. Й можуть бути якісь зміни, на жаль, в тарифі на тепло, яке й так для тих, хто користується центральним опаленням, є дуже болючим.

Чи є об'єктивна необхідність в Україні підвищувати тариф на тепло?

НАК "Нафтогаз" постачає газ теплокомуненерго по ціні 7,62 гривень за кубометр. А тариф, який в них затверджений, враховує ціну на газ в умовно 4,5-5,5 грн/куб.м. Тобто в них в тарифі не закладена ця ціна. І саме через це були абсолютно ідіотські меморандуми. Перший з них з’явився у 2021 році (30 вересня 2021 року Кабінет міністрів уклав меморандум з НАК "Нафтогаз України" та Асоціацією міст України, завдяки чому в опалювальний період 2021/2022 тарифи на тепло та гарячу воду для населення не зростали, - УНІАН). Це тому, що урядовці хотіли обдурити якось самі себе. В результаті величезний борг у теплокомуненерго перед НАК "Нафтогазом", думаю, на рівні 100 мільярдів.

Величезна різниця в тарифі мала би покриватися з бюджету, згідно з законом. Але з бюджету вона не покривається, тобто, по суті, закон порушується, в першу чергу, урядом і Мінфіном.

Я з жахом дивлюся на цей клубок проблем, який кардинально збільшується. Таке ж саме й на енергоринку було, але це спробували врегулювати підвищенням тарифу.

На вашу думку, у яких межах може відбутися зростання тарифу та у якій перспективі?

Не коментую. За статистикою Міністерства розвитку громад та територій, тарифи на тепло, якщо брати існуючі ціни на газ, покривають їх на 60%.

Але ж, бачите, нікому задавати питання, бо міністра досі немає. Тому я сподіваюся, коли там з’явиться міністр, ми його одразу покличемо на комітет, щоб він нам доповів бачення міністерства по цій проблемі.

Вони оголосили, що ділять міністерство. Вже місяць пройшов, а обох міністрів досі немає. Тому це якась дивна бездіяльність.

Чи обговорюється також зростання тарифів на інші комунальні послуги: газ, воду?

Їм без підтримки Верховної Ради важко це буде зробити. А Рада, я думаю, що не піде на це. Закон носить номер 2479 від 9 серпня 2022 року. Це закон про мораторій та обов’язок покривати з бюджету тарифи на газ і тепло. Закон вже не виконує уряд.

На вашу думку, якщо ж влада все-таки піде на те, щоб підняти тарифи для населення, що це буде, у першу чергу, після світла?

Рвуться в бій водоканали, вони вимагають підвищення тарифу. Я думаю, це в першу чергу. Водоканали волають, що вони в катастрофічному стані, і мораторію на воду немає. Тому, думаю, що першими можуть бути тарифи на холодну воду. До речі, вони зараз зростають по всій країні для непобутових споживачів, і водоканали вимагають, щоб для населення також піднявся тариф.

А на скільки можуть підняти тариф на холодну воду для населення?

Думаю, на 25-30%. Вони вимагають це вже два роки.

Безумовно, газова й теплова проблема існує й, чесно кажучи, як її вирішити – це кардинально треба переглядати ціну на газ від НАК "Нафтогазу" і розбиратися з нею.

Чи допоможе зростання тарифів краще пройти наступну зиму?

При існуючій організації управління паливно-енергетичним комплексом та житлово-комунальної сфери, яка на сьогодні є, нічого не допоможе. Категорично не можна під час війни управляти в енергетиці й комуналці за моделями й законами мирного часу. І те, що за два с половиною роки після початку повномасштабного вторгнення нічого в законодавстві не змінилося, щоб адаптуватися для війни - це просто божевілля, й для мене це свідчення, вибачте, непрофесійності уряду.

Що має зробити влада, щоб правильно підготуватися до наступного опалювального сезону, і чи входить в цей план зняття мораторію та підвищення тарифів на воду та газ для побутових споживачів?

Хороше питання, але воно для влади. В мене немає ніякого бажання коментувати дії цих людей. Я не розумію їх тактики та стратегії, що вони роблять.

Як мінімум, вони мають точно зрозуміти й змінити систему управління і, мабуть, оголошувати надзвичайний стан. Відповідно, змінювати підходи та розробити й затвердити баланс у паливно-енергетичному секторі силою закону. Розробити під час війни систему управління абсолютно іншу. Без всього цього - це повна маячня. Вони можуть підвищувати тарифи в десять разів, потім гроші будуть кудись зникати. Ми будемо задавати питання: "Де гроші?", - а вони будуть розводити руками й показувати чергову презентацію.

Дмитро Петровський