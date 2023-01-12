Еталонна нафта марки Brent торгувалася в районі $83,04 за барель у четвер, 12 січня.

За прогнозами американського банку Morgan Stanley, зміни на ринку нафти очікуються в третьому й четвертому кварталах 2023 року. Цьому сприятиме відновлення попиту, викликане, серед інших факторів, відкриттям Китаєм своїх кордонів.

"Ми бачимо, що ринок нафти прийде в рівновагу в 2 кварталі та стане жорстким у 3 і 4 кварталах, що підтримає більш високі ціни в кінці цього року", - йдеться в прогнозі банку, пише Reuters.

Хоча раніше Morgan Stanley прогнозував, що ціни на нафту марки Brent в першому кварталі 2023 року залишаться в діапазоні близько $80-85 доларів за барель, до кінця року вони досягли $110 за барель. Зазначається, що "стеля пропозиції все ще не за горами, а запаси відверто низькі".

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Еталонна нафта марки Brent торгувалася в районі $83,04 за барель у четвер, 12 січня, після зростання на 3% на попередній сесії.

"Ми прогнозуємо зростання попиту на нафту в Китаї через "повторне відкриття" на рівні близько 1 млн барелів на добу, який буде реалізовуватися поступово протягом року", - заявили в Morgan Stanley. У банку очікують, що повторне відкриття країни також прискорить відновлення попиту на авіаперевезення.

Минулого місяця Китай скасував суворі заходи по боротьбі з COVID-19, знявши локдауни, скасувавши карантин і припинивши регулярне тестування.

Тим часом, країни "Великої сімки" (G7) із 5 лютого введуть граничні ціни на російські нафтопродукти, щоб ще більше скоротить доходи Москви від експорту енергоносіїв та її можливості фінансувати своє вторгнення в Україну.

Через цінові обмеження Morgan Stanley прогнозує перебої з поставками російської нафти "на рівні 1 млн барелів на добу в порівнянні з поточними рівнями".

Своєю чергою, британський банк Barclays заявив раніше, що він залишається "конструктивним" щодо цін на нафту, але попередив, що погіршення світової виробничої активності може створити ризик зниження його поточного прогнозу ціни Brent у $98 за барель на 2023 рік.

Обмеження цін на російську нафту

Як повідомляв УНІАН, міністерство енергетики США очікує падіння цін на нафту в 2023 році з $92/барель до $83/барель. У 2024 році відомство чекає продовження падіння ціни в міру зростання світових запасів нафти - до $78/барель.

Нагадаємо, 2 грудня країни Європейського Союзу погодили граничну ціну для російської нафти на рівні 60 доларів за барель. Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що це рішення значно скоротить доходи Росії, а також допоможе стабілізувати світові ціни на енергію.

Слідом за ЄС, країни "Великої сімки" і Австралія також ввели обмеження ціни на нафту, що поставляється морським транспортом з Російської Федерації, на рівні 60 доларів за барель. Міністр фінансів США Джанет Єллен вважає, що від обмеження цін особливо виграють країни з низьким і середнім рівнем доходу, які вже постраждали від високих цін на енергоносії та продовольство, зростання яких було викликане розв'язаною Росією війною проти України.

Обмеження ціни на сиру нафту російського походження вступили в силу 5 грудня. Для нафти, яка була завантажена на танкери в портах до цієї дати, діяло обмежене в часі виключення.

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