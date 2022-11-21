Поставки нафти з РФ до Північної Європи впали нижче 100 тисяч барелів на добу.

За два тижні до набуття чинності санкцій Євросоюзу Росія уже втратила понад 90% свого ринку нафти у північних країнах ЄС, який раніше був опорою поставок із балтійських і арктичних терміналів.

За чотири тижні до 18 листопада Росія відправляла всього 95 тисяч барелів нафти на день у Роттердам - єдиний європейський напрямок, що залишився за межами Середземноморського/Чорноморського басейну, пише Bloomberg.

У лютому, нагадує видання, щоденний обсяг поставок російської нафти на цьому напрямку становив понад 1,2 мільйона барелів. Такі держави, як Литва, Франція та Німеччина, припинили морський імпорт нафти з РФ кілька місяців тому, а Польща наслідувала їхній приклад у вересні.

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Відзначається, що три чверті нафти, що завантажується в балтійських портах Росії, зараз направляється в Азію. Індійські нафтопереробники скуповують нафту, щоб скористатися пільговим періодом, запропонованим США і Великою Британією. Цей період звільняє від санкцій нафту, яка буде завантажена до вступу заборони в силу 5 грудня, і якщо вона буде доставлена до 19 січня.

Очікується, що країни G7 назвуть граничні ціни на російську нафту вже цієї середи. Вантажі, куплені за цінами вище цього рівня, втратять доступ до європейських і британських суден, страхових та інших послуг.

Загальний обсяг поставок нафти з Росії впав до 9-тижневого мінімуму в 2,67 млн барелів на день за сім днів до 18 листопада. Тижневі доходи Кремля від торгівлі нафтою впали до найнижчого рівня з початку січня - $109 мільйонів. При цьому середній дохід за чотири тижні до 18 листопада знизився на $3 млн, до $127 млн і став найнижчим з лютого.

Морський експорт сирої нафти з Росії до європейських країн впав до найнижчого рівня за рік, склавши в середньому 569 тисяч барелів на день за 28 днів до 18 листопада. Ці цифри не включають поставки до Туреччини, куди прямує понад 300 тисяч барелів російської нафти на день вже шостий тиждень. Це більш ніж утричі перевищує обсяг, який зазвичай спостерігався до вторгнення російських військ в Україну, і очікується, що країна залишиться важливим пунктом призначення для російської нафти після набуття чинності санкцій ЄС 5 грудня.

Ембарго на російську нафту

В кінці травня цього року через лідери країн ЄС домовилися про введення заборони на експорт російської нафти. Санкції Євросоюзу, спрямовані на заборону поставок нафти з РФ морським транспортом, мають вступити в силу 5 грудня. При цьому ЄС встановив перехідний період для імпорту і транзиту російських нафтопродуктів, який завершитися в лютому 2023 року.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прогнозує, що нафтове ембарго скоротить близько 90% імпорту нафти з РФ до країн Євросоюзу до кінця цього року.

За підсумками вересня 2022 року доходи Росії від експорту нафти скоротилися до $15,3 млрд, що є найнижчим показником цього року, на тлі падіння експорту нафти і цін на неї. А вже 5 жовтня з'явилася інформація про те, що Росія скоротить обсяги видобутку нафти.

Тим часом, США та їхні союзники хочуть обмежити ціни на російську нафту на рівні від 40 до 60 доларів за барель. Так, за словами міністра фінансів США Джанет Йеллен, Вашингтон може обмежити ціну на російську нафту на рівні 60 доларів за барель. Нагадаємо, що ідея введення граничних цін на російську нафту була запропонована на саміті лідерів G7 в кінці червня.

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