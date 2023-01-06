Найближчим часом очікується значне похолодання, що призведе до стрімкого збільшення споживання електроенергії.

Через поступове зниження температури повітря споживання в енергосистемі зростає, до областей доведені ліміти споживання.

Як повідомляє у НЕК" Укренерго", споживання електроенергії в Україні продовжує зростати, а перевищення лімітів призводить до застосування аварійних обмежень.

"Станом на 11:00 6 січня споживання в Україні продовжує зростати через поступове зниження температури. Для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей України доведені ліміти споживання, які діють з 08:00 до 23:00. Перевищення лімітів призводить до застосування аварійних обмежень. Зокрема, вчора через перевищення лімітів у більшості областей застосовувалися аварійні відключення", - йдеться в повідомленні.

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Відзначається, що зараз в нічний період електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття споживання.

"Вже найближчим часом очікується значне похолодання, що призведе до стрімкого збільшення споживання, яке зараз енергосистема не в змозі покрити в повному обсязі через пошкодження та окупацію ворогом низки електростанцій, які виробляють електроенергію, зокрема, і найпотужнішої - Запорізької АЕС", – розповіли в компанії.

В "Укренерго" просять розумно споживати електроенергію: користуватися енергоємними приладами по черзі. Це дозволяє знизити навантаження на енергосистему і зменшити необхідність обмеження споживання.

Удари окупантів по енергосистемі України:

З жовтня 2022 року Росія намагається знищити енергетичну систему України, залишивши українців без електрики, опалення, водопостачання та зв'язку.

Перша серйозна ракетна атака на об'єкти критичної інфраструктури України була 10 жовтня 2022 року. З того моменту по всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

23 листопада Міненергетики заявило про те, що енергосистема України перейшла в режим повного блекауту.

Росія продовжила масовані обстріли України навіть у новорічну ніч.

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