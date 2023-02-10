Російським окупантам вчотирнадцяте не вдалося досягти своїх цілей, зазначили в компанії.

Українська енергетична інфраструктура значно постраждала внаслідок масованого ракетного удару РФ 10 лютого, але катастрофи не сталося.

Як повідомив в ефірі телемарафону голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, російським окупантам вчотирнадцяте не вдалося досягти своїх цілей.

"Ми зазнали атаки дронами-камікадзе, ракетами С-300, і врешті-решт вранці почалася масована ракетна атака. Масштаб пошкоджень значний: росіяни змогли пошкодити декілька теплових та гідроелектростанцій. Сьогоднішня атака скоригувала наші плани по відновленню генерації, але разом з тим, катастрофи знову не сталося. Росіянам вчотирнадцяте не вдалося досягти своїх цілей", - зазначив Кудрицький.

За його словами, у Харкові сьогодні "дійсно буде складна ситуація". Але енергетики планують відновити роботу деяких пошкоджених енергооб’єктів впродовж вихідних. Разом з тим критична інфраструктура Харкова заживлена, енергетики працюють наж стабілізацією ситуації, але це потребує часу.

"Нам все ще потрібно оцінити масштаб руйнувань, щоб сказати точніше, коли ми зможемо виправити ситуацію у Хмельницькій області. Будемо працювати на вихідних. Нам ще належить попрацювати над повним відновленням об’єктів навколо Одеси, які забезпечують живлення міста і Одеського району. Але ситуація вже покращилася, якщо ми порівняємо із тим, що було у суботу і неділю. Було анонсовано, що місцеве обленерго уже тестує планові графіки відключень", - заявив Кудрицький.

Масований ракетний удар РФ 10 лютого

РФ знову вдалася до ракетного терору. У ніч на 10 лютого Росія випустила по Україні іранські дрони з окупованих районів Запорізької області. Зафіксовано удар по Хмельницькій області. З 4:00 ранку окупанти почали тероризувати Україну ракетами.

З 21:50 9 лютого до 12:00 10 лютого ворог здійснив 71 пуск крилатих ракет (Х-101/Х-555 - 43, "Калібр" - 28), а також до 35 ракет комплексу С-300.

Всього українські захисники знищили 61 крилату ракету ворога з 71 та 5 дронів-камікадзе з 7, що застосували окупанти. Пошкоджено чотири теплоелектростанції ДТЕК, постраждали енергетики.

Прем'єр Шмигаль повідомив, що через російські ракетні і дронові атаки та окупацію Запорізької АЕС, Україна втратила 44% атомної генерації та три-чверті потужностей теплоелектростанцій.

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