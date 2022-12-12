Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про необхідність створення спецфонду для інвестицій в енергетику.

На тлі ракетних ударів Росії по енергосистемі України Європейському Союзу необхідно переглянути свій бюджет і розглянути можливість створення нового фонду для додаткових інвестицій в енергетику.

Як заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, метою створення такого фонду є подальша відмова від російського газу, повідомляє Reuters.

"Свіжий погляд в рамках середньострокового перегляду бюджету відкрив би двері для створення суверенного фонду", - сказала фон дер Ляєн.

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Глава Єврокомісії зазначила, що наявні кошти блоку мають бути доповнені з інших джерел, проте не уточнила, чи вимагатиме створення нового фонду від ЄС ухвалення додаткових спільних боргових зобов'язань.

Війна в Україні та ситуація з газом у Європі:

На початку вересня Європейська комісія визначила два можливі інструменти обмеження оптових цін на газ у відповідь на зниження поставок російського газу в Європу. Перший передбачає обмеження цін на імпортований газ з Росії, а другий - створення адміністративних цінових зон для найбільш постраждалих країн ЄС, так званих "червоних зон".

Президент Франції Еммануель Макрон підтримав запропоновані Єврокомісією варіанти обмеження ціни на російський газ.

19 жовтня глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу в Європарламенті заявила про те, що Європа знайшла заміну для двох третин російського газу. Також Єврокомісія запропонувала пакет заходів з подолання енергетичної кризи в ЄС, зокрема - механізм "динамічної" стелі цін на газ.

Своєю чергою, Росія пригрозила припиненням поставок газу до Європейського Союзу, якщо країни-члени введуть обмеження максимальної ціни на нього. У "Газпромі" вважають, що встановлення граничної ціни на російський газ є нібито"порушенням контрактів".

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