Раніше тривалість переходу з російського газу на сировину з інших джерел оцінювалася в кілька років.

На восьмому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну Європа знайшла заміну для двох третин російського газу.

Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу в Європарламенті.

За словами фон дер Ляєн, раніше тривалість переходу з російського газу на сировину з інших джерел оцінювалася в кілька років.

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"Але факт такий: нам знадобилося всього вісім місяців для того, щоб замістити дві третини російського газу", — заявила глава Єврокомісії.

Разом з тим вона підкреслила, що масштабний перехід на інших постачальників газу дався "великою ціною".

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 19, 2022

Ситуація з газом:

31 серпня "Газпром" призупинив постачання газу в Європу по "Північному потоку-1". У компанії заявили, що на частинах трубопровідного компресора були виявлені витоки мастила, і обладнання довелося відключити до усунення витоку.

2 вересня російська газова компанія "Газпром" оголосила про повну зупинку прокачування газу по трубопроводу "Північний потік-1" на невизначений термін. 3 вересня Білий дім відреагував на повну зупинку "Північного потоку".

На тлі зупинки російського газопроводу "Північний потік" спотова ціна газу в Європі вранці 5 вересня підскочила на 30% майже до 2900 доларів за тисячу кубометрів.

6 вересня президент Франції Еммануель Макрон підтримав запропоновані Єврокомісією варіанти обмеження ціни на російський газ.

14 вересня 2022 року ЄС відповів на газовий шантаж Путіна.

26 вересня з'явилася інформація про витоки газу на "Північному потоці". 27 вересня стало відомо про вибухи в районі витоку.

28 вересня 2022 року країни ЄС зажадали негайно обмежити ціну на газ.

1 жовтня стало відомо про те, що "Газпром" припинив поставки газу в Італію.

1 жовтня 2022 року "Газпром" скоротив поставки газу в Молдову.

4 жовтня 2022 Туреччина вирішила зробити "Газпрому" серйозне газова пропозиція.

5 жовтня "Газпром" офіційно визнав падіння попиту на газ.

17 жовтня Єврокомісія знайшла новий спосіб обмеження ціни на газ.

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