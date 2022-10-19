Єврокомісія має намір запропонувати механізм "динамічної" стелі цін на газ.

На восьмому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну Єврокомісія запропонувала пакет заходів з подолання енергетичної кризи в ЄС.

Про це йдеться в заяві президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн в Європарламенті.

У пакет заходів входять:

Об'єднання - при спільній купівлі газу на рівні ЄС

Збереження енергії

Спільне використання газу і демонстрація солідарності в ЄС

Цінові механізми для подолання стрибків

"Війна Росії проти України спровокувала енергетичну кризу. Ми багато працювали, щоб захистити Європу від наслідків на енергетичних ринках. Тепер ми краще підготовлені до цієї зими та можемо зробити більше кроків на шляху до енергетичного союзу", - сказала вона.

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Ситуація з газом:

31 серпня "Газпром" призупинив постачання газу в Європу по "Північному потоку-1". У компанії заявили, що на частинах трубопровідного компресора були виявлені витоки мастила, і обладнання довелося відключити до усунення витоку.

2 вересня російська газова компанія "Газпром" оголосила про повну зупинку прокачування газу по трубопроводу "Північний потік-1" на невизначений термін. 3 вересня Білий дім відреагував на повну зупинку "Північного потоку".

На тлі зупинки російського газопроводу "Північний потік" спотова ціна газу в Європі вранці 5 вересня підскочила на 30% майже до 2900 доларів за тисячу кубометрів.

6 вересня президент Франції Еммануель Макрон підтримав запропоновані Єврокомісією варіанти обмеження ціни на російський газ.

14 вересня 2022 року ЄС відповів на газовий шантаж Путіна.

26 вересня з'явилася інформація про витоки газу на "Північному потоці". 27 вересня стало відомо про вибухи в районі витоку.

28 вересня 2022 року країни ЄС зажадали негайно обмежити ціну на газ.

1 жовтня стало відомо про те, що "Газпром" припинив поставки газу в Італію.

1 жовтня 2022 року "Газпром" скоротив поставки газу в Молдову.

4 жовтня 2022 Туреччина вирішила зробити "Газпрому" серйозну газову пропозицію.

5 жовтня "Газпром" офіційно визнав падіння попиту на газ.

17 Жовтня 2022 року з'явилася інформація про те, що Єврокомісія має намір запропонувати механізм "динамічного" стелі цін на природний газ в Європейському Союзі.

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