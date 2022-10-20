Одним з найжорсткіших заходів є повне відключення від мережі.

У деяких містах України візьмуться за порушників економії електрики. Санкції готуються застосовувати в Тернопільській області, в Полтаві та Кривому Розі.

Про це офіційно повідомила місцева влада.

"Будь ласка, вимкніть її (зовнішню рекламу - УНІАН), бо матимете неприємності. Поліцейські, які патрулюватимуть місто, заходитимуть у це приміщення і притягатимуть до відповідальності", - попередив голова Тернопільської ОВВА Володимир Труш.

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При цьому мер Полтави Олександр Мамай заявив, що з 15:00 місто патрулює Інспекція з благоустрою разом з поліцією. Він пригрозив підприємцям, які не вимкнуть зовнішнє освітлення і не реагуватимуть на рекомендації, відключенням від електромережі.

У свою чергу мер Кривого Рогу Олександр Вілкул оголосив про введення режиму суворої економії у зв'язку з критичною ситуацією в енергетиці. Таким чином, влада має намір запобігти повному аварійному відключенню.

За його словами, тиждень тому вже вжили таких заходів:

на 60% зменшено вуличне освітлення;

на 50% скорочено рух міського електротранспорту;

мінімізовано електроспоживання на спортивних і культурних об'єктах;

обладнання таких об'єктів як Льодова арена і ряд інших-відключено;

мінімізовано енергоспоживання на промислових і комунальних підприємствах міста;

відключені освітлення та ілюмінація в парках, скверах та інше.

"Об'єктам бізнесу вже направлені приписи повністю відключити рекламу та ілюмінацію, і вони повинні мінімізувати електроспоживання всередині приміщень. У кожному районі міста створені робочі групи, до їх складу входять представники силових структур, які жорстко контролюватимуть виконання правил режиму суворої економії електроенергії", - йдеться в повідомленні.

Крім того, з 17:00 місто патрулюють зведені мобільні бригади разом з поліцією. При цьому Вілкул вказав, що порушників відразу відключатимуть від енергопостачання.

Також, військова адміністрація Кривого Рогу звернулася до жителів міста з проханням максимально економити електроенергію.

"У період з 07:00 до 22:00 споживання електроенергії має бути максимально обмежене. Використання енергоємних побутових приладів-електродуховок, пральних машин, сушарок, електроконвекторів та інших – має бути виключено або мінімізовано", - підсумував мер міста.

Відключення електроенергії в Україні - що відомо

Вранці 10 жовтня Росія здійснила атаки на низку областей України. Зокрема, вибухи були чутні у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській, Київській областях. Зафіксований попадання в об'єкти критичної інфраструктури.

В офісі президента закликали українців з 17: 00 до 22: 00 обмежити споживання електроенергії. 11 жовтня через дефіцит електроенергії у зв'язку з ворожими ударами по критичній інфраструктурі в Києві та області почали відключати світло.

При цьому глава Міненергетики Герман Галущенко, заявив, що через ворожі обстріли 10 жовтня пошкоджено 30% енергетичної інфраструктури України. Крім того, російські загарбники завдали удару по двох об'єктах енергетики у Львівській області та по Ладижинській ТЕС у Вінницькій області.

15 жовтня російські окупанти завдали ракетного удару по одній з громад Київської області. Значних руйнувань зазнав об'єкт енергетичної інфраструктури.

17 Жовтня, окупанти атакували енергетичну інфраструктуру в трьох областях України. Було зафіксовано 5 ударів дронами в Києві. Пошкоджено енергетичні об'єкти та житловий будинок. Також агресор завдав ракетних ударів по критичній інфраструктурі в Дніпропетровській і Сумській областях. Сотні населених пунктів знеструмлені в результаті атаки.

18 жовтня загарбники завдали три удари по об'єкту енергозабезпечення на Лівому березі Києва, а також по об'єкту енергетичної інфраструктури в Дніпрі та об'єкту енергозабезпечення в Житомирі.

З 10 по 18 жовтня 408 об'єктів української інфраструктури зазнали ворожих атак і руйнувань.

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