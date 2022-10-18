Як заявив прем'єр-міністр, цей комплекс заходів дозволить прагматично та ефективно застосовувати обмеження у разі потреби.

Російським окупантам, які обстрілюють об'єкти енергетичної інфраструктури України, не вдасться залишити країну без електроенергії.

Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він додав, що внаслідок сьогоднішніх ударів росіяни пошкодили шість об’єктів енергетики.

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"Звичайно, багатьох українців зараз хвилюють питання. Чи здатна наша інфраструктура витримати наступні удари? Чи здатні ми швидко відновити зруйноване? Наскільки вистачить наших резервів? За цей тиждень ми довели, що можемо оперативно відновлювати й повертати до роботи більшість енергомереж. Окупантам не вдасться зробити Україну темним місцем на мапі світу. Для цього енергетики, рятувальники, місцева влада, уряд працюють у посиленому режимі. Всі на своїх місцях. Всі знають, що робити. Все відновимо", - сказав він.

Як розказав Шмигаль, в Україні розроблено деталізований комплекс заходів щодо економного споживання електроенергії.

"Зараз відповідальні відомства розробили деталізований комплекс економного споживання електроенергії населенням, підприємствами, установами та організаціями в умовах дії воєнного стану, зокрема в період максимального навантаження в години пік. Цей комплекс заходів дозволить прагматично та ефективно застосовувати обмеження у разі потреби", - сказав він.

Також він вкотре закликав українців обмежити споживання електроенергії.

"Особливо це стосується вечірніх годин. З 17:00 до 23:00 не користуйтесь пральними машинками, бойлерами, кондиціонерами, обігрівачами. Обмежте використання електрочайників та електроплит. Вимикайте світло в приміщеннях, де ви не перебуваєте. Перенесіть ремонтні роботи на денний час. Звертаюсь до бізнесу: вимкніть вивіски та зайве освітлення. Кожен кіловат енергії, яку ви не використаєте, дасть додаткову стабільність нашій енергосистемі", - сказав він.

За його словами, вчора під час вечірнього піка рівень споживання електроенергії в Києві знизився на 10% щодо попереднього дня, а в усьому центральному регіоні — на 8%. Проте загалом по Україні рівень споживання під час вечірнього піка вчора збільшився на 1,8% Зростання відбулося за рахунок західних та північних областей.

Російський удар по критичній інфраструктурі України

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 жовтня, російські окупанти завдали ударів по об‘єктах енергозабезпечення у Києві, Житомирі і Дніпрі. Загинули троє співробітників одного з інфраструктурних об’єктів столиці.

Внаслідок обстрілу пошкоджено критичний об’єкт інфраструктури в Деснянському районі столиці, через що виникли перебої з електропостачанням Троєщини та водоканалу, що забезпечує водою частину столиці.

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