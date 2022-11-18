Вони триватимуть не більше чотирьох годин.

У Києві та по всій території України сьогодні, 18 листопада, заплановані стабілізаційні енергетичні заходи, а це означає, що жителів позбавлять електрики максимум на 4 години. Всі відключення пройдуть за графіком в разі відсутності непередбачених обставин. Якщо вони виникнуть, енергетики задіють аварійні протоколи.

Такою інформацією поділився гендиректор компанії-постачальника енергоресурсів YASNO Сергій Коваленко на персональній сторінці на Facebook. Він написав: "Сьогодні в Києві повертаємося до стабілізаційних відключень. Сподіваюся на цілий день. Це означає: вони повинні бути за графіком, тривати не більше 4 годин поспіль. Додаємо хоч трохи плановості в життя киян".

Заяву Коваленка скорегували і доповнили в "Укренерго". Сьогодні дійсно заплановані лише стабілізаційні відключення енергопостачання. Однак споживання електрики різко зростає через похолодання. Це ускладнює і без того непросту роботу енергетиків у регіонах, де вже частково позбулися наслідків масованого удару рашистів 15 листопада.

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"Енергетики змушені застосувати обмеження. Це необхідний захід для збереження стабільності енергосистеми після вже шостої прицільної ракетної атаки рашистів по енергооб'єктах. Ремонтні бригади працюють цілодобово над відновленням понівеченої інфраструктури, щоб повернути світло українцям", — підсумували в "Укренерго".

Відключення електрики в Україні: остання інформація

Проблеми з енергопостачанням посилилися після масованої терористичної атаки окупантів 15 листопада. Енергетики працюють над відновленням інфраструктури, проте, за словами президента Володимира Зеленського, 10 мільйонів абонентів як і раніше знаходяться без світла.

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук попередив, що в Київській області електрики може не бути днями. Жителям регіону доведеться задовольнятися плановими включеннями, які поки виходить реалізувати лише на 2-3 години.

У Києві 17 листопада поставили антирекорд за обмеженнями електрики. Споживання зменшили на 523 МВт. Зараз головне завдання енергетиків — забезпечення критичної інфраструктури та стабілізація системи.

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