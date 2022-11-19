Енергетики роблять усе можливе, щоб дати людям нормальне життя.

Президент України Володимир Зеленський отримав доповіді щодо відновлювальних робіт в енергетиці. Найбільше проблем у Києві та низці областей.

Як зазначив президент у вечірньому відеозверненні, українські енергетики по всій країні працюють над тим, щоб стабілізувати ситуацію.

"Найбільше проблем з електрикою – Київ і область, Одеса й область, Харків і область. Вінниччина, Тернопільщина, Черкаси, Чернігів та інші регіони – енергетики роблять усе можливе, щоб дати людям нормальне життя", - заявив Зеленський.

Відео дня

Удар по енергосистемі України:

10 жовтня 2022 року Російська Федерація розпочала атаки на об'єкти критичної інфраструктури України. Тільки за одну добу було пошкоджено 30% енергетичної інфраструктури України.

З 10 жовтня атаки на об'єкти критичної інфраструктури не припинялися.

Окупанти б'ють по електропідстанціям, об'єктам гідроенергетики та теплової генерації. По всій країні почалися аварійні вимкнення електропостачання.

15 листопада Росія випустила по території України 100 ракет. Це був наймасовіший обстріл енергосистеми України з початку війни.

17 листопада 2022 року Міненерго заявило про те, що Росія намагається зупинити українські АЕС.

17 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що 10 мільйонів українців залишилися без світла. Того ж дня в Києві було встановлено антирекорд з відключень електроенергії.

18 листопада 2022 року в КМДА киянам порадили зробити запас води та продуктів.

19 листопада в ДТЕК закликали українців подумати про виїзд з країни на зиму заради енергозбереження.

19 листопада президент України Володимир Зеленський заявив про те, що окупанти зруйнували близько 50% енергетичної інфраструктури України.

Того ж дня, 19 листопада, стало відомо про те, що Україна тестує отримання електроенергії з Європи.

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