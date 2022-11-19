Наголосимо, що російські удари пошкодили майже половину енергетичної системи України.

Українців закликали розглянути можливість виїзду з країни на зимовий період.

Як сказав в інтерв'ю BBC генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко, це допоможе заощадити електроенергію після пошкодження майже половини енергосистеми України масованими ракетними ударами РФ.

"Це не надзвичайна ситуація, коли потрібно негайно евакуюватися, але нам потрібно організувати все так, щоб споживання було максимально ефективним", - сказав він.

За словами Тимченка, з кожним новим російським ударом енергосистема України стає менш надійною. Водночас зменшення її споживання, є ключем для її збереження. Він зазначив, що українці повинні розглядати виїзд з України як спосіб допомогти своїй країні виграти війну проти Росії.

"Якщо вони (українці - УНІАН) зможуть знайти альтернативне місце для проживання ще на три-чотири місяці, це буде дуже корисно для системи", - заявив Тимченко.

Гендиректор ДТЕК пояснив, що допомога енергосистемі України є також внеском у перемогу. Зменшення електроспоживання гарантуватиме наявність світла в лікарнях, які рятують наших поранених солдатів.

"Якщо споживати менше, то госпіталі, де є поранені бійці, матимуть гарантоване електропостачання. Цим можна пояснити, що споживаючи менше або виїжджаючи, вони також роблять свій внесок", - додав Тимченко.

Російські удари по енергетиці України

Як повідомляв УНІАН, російські війська вже здійснили 6 масштабний ракетних атак по Україні: 10 жовтня, 11 жовтня, 17 жовтня, 31 жовтня, 11 листопада та 15 листопада. Кожною такою атакою росіяни наносять ушкодження нашій енергосистемі.

Відомо, що 15 листопада Росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні. Окупанти випустили по Україні понад 90 ракет, 73 з них збила протиповітряна оборона. Також було ліквідовано 10 "шахедів".

Через масовану ракетну атаку було уражено близько 15 енергетичних об’єктів в різних областях. Енергетики розпочали екстрені відключення світла майже по всій Україні.

За словами прем'єр-міністра Шмигаля, майже половина енергетичної системи України виведена з ладу через ракетні удари російських окупантів по критичній інфраструктурі нашої держави. Він наголосив, що за умови продовження ворожих обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури планові та аварійні відключення електроенергії в Україні можуть стати частішими та довшими.

Напередодні в ДТЕК заявляли, що в Україні можливий блекаут, але його можна уникнути, якщо вчасно відремонтувати руйнування. Та для повного відновлення системи потрібно більше часу.

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