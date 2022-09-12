Рафаель Гроссі зазначив, що питання безпеки АЕС стало потенційно серйозним.

Спостерігачі МАГАТЕ вважають, що поки немає критичної ситуації на атомних електростанціях України після масштабних ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури. В Агентстві уважно стежать за ситуацією.

Про це повідомив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі.

"Оскільки це питання стало настільки потенційно серйозним, то ми здійснюємо моніторинг ситуації на кожній атомній електростанції. На даний момент ми не побачили або не були проінформовані про критичну ситуацію на них", - йдеться в повідомленні.

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За словами Гроссі, співробітники агентства "дуже уважно стежать за ситуацією в Україні".

Як раніше повідомляв УНІАН, російські окупанти захопили ЗАЕС і Енергодар 4 березня. Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону навколо ЗАЕС. У серпні окупанти періодично обстрілювали атомну станцію і територію біля неї.

На прохання уряду України МАГАТЕ сформувало місію для візиту на захоплену окупантами електростанцію. На початку вересня місія МАГАТЕ відвідала Запорізьку АЕС.

2 вересня гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що два експерти організації продовжать роботу на АЕС на постійній основі. Також Гроссі запропонував Раді Безпеки ООН створити зону ядерної безпеки і захисту на ЗАЕС.

За результатами роботи у звіті місія МАГАТЕ заявила, що існує "негайна необхідність у прийнятті тимчасових заходів", щоб уникнути аварії на ЗАЕС.

Сьогодні, 11 вересня, "Енергоатом" повідомив, що Запорізька атомна електростанція повністю зупинена. В цей же день у МАГАТЕ почали консультації щодо створення зони безпеки на Запорізькій атомній електростанції.

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