Гендиректор МАГАТЕ стурбований ситуацією на ЗАЕС.

У Міжнародному агентстві з атомної енергії заявляють про початок консультацій щодо створення безпекової зони на Запорізькій атомній електростанції.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці МАГАТЕ у Twitter.

Зазначається, що 10 вересня було відновлено резервну лінію електропередач до ЗАЕС, завдяки чому оператор вранці 11 вересня вимкнув останній діючий реактор станції.

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"Хоч генеральний директор Рафаель Гроссі і вітає це відновлення, він як і раніше серйозно стурбований ситуацією на Запорізькій АЕС, доки тривають обстріли. На ЗАЕС має бути терміново створена охоронна зона ядерної безпеки та безпекова зона, почалися консультації", - мовиться у дописі.

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти захопили ЗАЕС і місто-супутник Енергодар 4 березня. Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола ЗАЕС. У серпні окупанти періодично обстрілювали атомну станцію та територію біля неї.

На прохання уряду України МАГАТЕ сформувало місію для візиту на захоплену окупантами електростанцію.

На початку вересня місія МАГАТЕ відвідала Запорізьку АЕС.

2 вересня гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що два експерти організації продовжать роботу на АЕС на постійній основі. Також Гроссі запропонував Раді безпеки ООН створити зону ядерної безпеки і захисту на ЗАЕС.

За результатами роботи у звіті місія МАГАТЕ заявила, що існує "негайна необхідність у вжитті тимчасових заходів" для уникнення аварії на ЗАЕС.

Сьогодні, 11 вересня, "Енергоатом" повідомив, що Запорізька атомна електростанція повністю зупинена. "Вчора ввечері після поновлення працездатності однієї із ліній зв’язку електроживлення власних потреб ЗАЕС стало можливим від енергосистеми України. Відтак було прийнято рішення щодо відключення енергоблока №6 і переведення його в найбільш безпечний стан - холодний зупин", - йдеться у повідомленні.

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