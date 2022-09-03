Рафаель Гроссі назвав свій візит на станцію "початковим" для роботи МАГАТЕ на об’єкті.

На Запорізькій АЕС залишається наразі шестеро експертів Міжнародного агентства з атомної енергії, постійне представництво складатиметься з двох людей.

Як повідомляє Радіо Свобода, про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі на прес-конференції 2 вересня.

Ґроссі назвав свій візит на станцію "початковим" для роботи МАГАТЕ на об'єкті.

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"Шестеро наших експертів залишилися там, вони продовжать роботу, яку ми почали вчора. Після того, як я вже зазначав у Києві та після візиту та інспекції на ЗАЕС, ми встановимо постійну присутність на місці, цього разу двома експертами, які працюватимуть далі", - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти захопили ЗАЕС і місто-супутник Енергодар 4 березня. Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола ЗАЕС. З початку серпня окупанти періодично обстрілюють атомну станцію та територію біля неї.

На прохання уряду України МАГАТЕ сформувало місію для візиту на захоплену окупантами електростанцію. До її складу увійшли 14 міжнародних експертів.

Місію очолює генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі. Місія сфокусується на трьох завданнях: фізичний захист; ядерна безпека; гарантії нерозповсюдження ядерних матеріалів.

1 вересня делегація МАГАТЕ прибула на Запорізьку АЕС. Гроссі заявив, що місія МАГАТЕ зберігатиме постійну присутність на АЕС.

В "Енергоатомі" заявили, що окупанти докладають максимум зусиль, аби не дати членам місії МАГАТЕ ознайомитися з реальним станом справ на Запорізькій АЕС.

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