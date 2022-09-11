Сьогодні вдень стало відомо про відключення ЗАЕС від енергомережі.

На Запорізькій АЕС, захопленій російськими військами, відновили зовнішнє електропостачання.

Про це йдеться у Twitter МАГАТЕ.

"Було відновлено резервну лінію електропередач до української ЗАЕС, що забезпечує станцію зовнішньою електроенергією, необхідною для охолодження реактора та інших функцій безпеки", - йдеться у повідомленні агентства. Відео дня

Сьогодні вдень стало відомо про відключення ЗАЕС від енергомережі. Останні дні станція працювала у режимі "острова", заживлюючи лише власні потреби ЗАЕС на критично низькому рівні потужності.

Лінії зв'язку Запорізької АЕС з енергосистемою України були пошкоджені через постійні обстріли російських військ.

Російські загарбники захопили ЗАЕС і місто-супутник Енергодар 4 березня. З того часу Росія відмовилася від пропозиції створити демілітаризовану зону довкола ЗАЕС. З початку серпня окупанти періодично обстрілюють атомну станцію та територію біля неї.

На запрошення уряду України МАГАТЕ сформувало місію для візиту на тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію. До її складу увійшли 14 міжнародних експертів. Місія сфокусувалась на трьох завданнях: фізичний захист; ядерна безпека; гарантії нерозповсюдження ядерних матеріалів.

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