Це призвело до перебоїв з електропостачанням у деяких областях.

Російські загарбники влучили в декілька об'єктів високовольтної інфраструктури в східному, західному та південному регіонах.

Як повідомляє НЕК "Укренерго" у Telegram, триває 14 масована терористична ракетна атака на енергосистему України.

"На жаль, маємо влучання на декількох об’єктах високовольтної інфраструктури в східному та західному, південному регіонах, що призвело до перебоїв з електропостачанням у деяких областях", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, вночі росіяни атакували енергетичну інфраструктуру дронами та ракетами, спрямовуючи їх на електростанції та об’єкти системи передачі.

"Для мінімізації можливих наслідків атаки та збереження енергосистеми "Укренерго" вживає необхідних превентивних заходів, застосовуються аварійні відключення", - сказано у повідомленні.

Ракетна атака Росії по Україні

Як повідомляв УНІАН, Повітряні сили Збройних сил України сьогодні, 10 лютого, на світанку збили п’ять крилатих ракет "Калібр" та п’ять дронів Shahed. Усього російські окупанти випустили шість крилатих ракет і сім дронів-камікадзе Shahed-136/131.

Вранці 10 лютого в Україні знову оголошено повітряну тривогу, триває масштабна ракетна атака.

У зв'язку з цим у Києві, Київській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення електропостачання.

На Черкащині застосовано стабілізаційні відключення електроенергії.

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