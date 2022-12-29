Вартість лютневих ф'ючерсів на нафту Brent становить 83,14 дол за барель, що на 0,12 дол (0,14%) нижче ціни на закриття попередньої сесії.

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну ціна на нафту у четвер, 29 грудня, продовжила зниження через слабку ефективність торгів наприкінці року.

Як повідомляє Еnкогг, на Лондонській біржі ICE Futures вартість лютневих ф'ючерсів на нафту Brent становить 83,14 дол за барель, що на 0,12 дол (0,14%) нижче ціни на закриття попередньої сесії.

За підсумками торгів у середу ці контракти подешевшали на 1,07 дол (1,3%), до 83,26 дол за барель.

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Ф'ючерси на нафту WTI на лютий на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшали на 0,28 дол (0,35%), до 78,68 дол за барель. До закриття попередніх торгів вартість цих контрактів знизилася на 0,57 дол (0,7%), до 78,96 дол за барель.

Війна в Україні та нафтові санкції проти РФ:

3 грудня 2022 року Рада Європейського Союзу ухвалив рішення про встановлення граничної ціни на нафту, що експортується з Росії, на рівні 60 доларів США за барель.

5 грудня 2022 року нафтові санкції ЄС проти Росії набули чинності..

Стеля цін означає, що з 5 грудня 27 країн Євросоюзу, Великобританія, США, Канада, Японія і Австралія будуть надавати послуги, пов'язані з російською танкерною нафтою, тільки в тому випадку, якщо її закупили за встановленою граничною ціною або нижче. З 5 лютого 2023 року буде також заборонена закупівля російських нафтопродуктів.

6 грудня 2022 року віце-прем'єр РФ Олександр Новак заявив про те, що країна-агресор планує створити і запустити механізм, який заборонить російським компаніям торгувати нафтою з країнами в рамках цінової стелі.

9 грудня 2022 року стало відомо про те, що Росія розглядає можливість скорочення видобутку нафти в якості одного із заходів у відповідь на рішення західних країн про введення стелі цін на нафту.

26 грудня 2022 року країна-агресор заявила про плани зменшити вплив ембарго шляхом збільшення експорту сирої нафти.

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