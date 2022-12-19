Чехія запропонувала знизити граничну ціну до 188 євро/МВт-год.

На десятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну Чехія, яка зараз головує в Раді ЄС, пропонує компромісний варіант зниження стелі ціни на газ.

Як поовідомляє Bloomberg, Чехія запропонувала знизити граничну ціну до 188 євро/МВт-год з 275 євро/МВт-год, запропонованими Єврокомісією минулого місяця.

План буде обговорюватися міністрами енергетики на зустрічі в понеділок, 19 грудня. Як йдеться в матеріалі, угода про обмеження ціни на газ розблокує широкий пакет заходів, спрямованих на стримування високих цін на енергоносії.

Відео дня

Згідно з останньою редакцією, так званий "коригувальний механізм газового ринку" запрацює, коли місячні і річні контракти на газ в хабі TTF перевищать 188 євро/МВт-год протягом трьох днів. Він також вимагатиме, щоб розрив між ціною природного газу та заздалегідь визначеним кошиком цін на СПГ не перевищував 35 євро. Контракти, що перевищують цю межу, виконувати буде заборонено.

Виконавчий орган також може негайно призупинити дію механізму, якщо він ставить під загрозу безпеку поставок.

Ситуація з газом:

28 вересня 2022 року країни ЄС зажадали негайно обмежити ціну на газ.

1 жовтня "Газпром" скоротив поставки газу в Молдову на 30%. 1 листопада 2022 року "Газпром" припинив поставки газу в Італію.

22 листопада "Газпром" заявив, що нібито фіксує осідання в Україні газу, який поставляється споживачам в Молдову і пригрозив скоротити обсяги поставок газу Кишиневу. "Оператор ГТС України" спростував звинувачення в крадіжці газу, який призначений Молдові.

28 листопада 2022 року "Газпром" передумав скорочувати транзит газу через Україну.

Станом на 1 грудня 2022 року "Газпром" скоротив експорт газу у країни ЄС майже в два рази.

Вас також можуть зацікавити новини: