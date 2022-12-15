З початку 2022 року було видобуто 394,1 млрд куб.м газу, що на 96,3 млрд куб. м, або на 19,6%, менше, ніж минулого року.

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну, "Газпром" опублікував підсумки своєї роботи з 1 січня по 15 грудня поточного року, згідно з якими Росія зменшила видобуток газу.

Як йдеться в повідомленні газового монополіста країни-агресора, з початку 2022 року було видобуто 394,1 млрд куб.м газу, що на 96,3 млрд куб. м, або на 19,6%, менше, ніж минулого року.

Попит на газ компанії з газотранспортної системи (ГТС) на внутрішньому ринку за цей період зменшився на 5,2% (на 12,5 млрд куб.м).

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Експорт до країн далекого зарубіжжя склав 97,8 млрд куб.м – на 45,1% (на 80,2 млрд куб. м) менше, ніж за той же період 2021 року.

Війна в Україні та ситуація з газом:

31 серпня "Газпром" призупинив поставки газу в Європу по "Північному потоку-1". 2 вересня було оголошено про повну зупинку прокачування газу по трубопроводу "Північний потік-1" на невизначений термін.

26 вересня з'явилася інформація про витоки газу на "Північний потік". 27 вересня стало відомо про вибухи в районі витоку.

28 вересня 2022 року країни ЄС зажадали негайно обмежити ціну на газ.

1 жовтня "Газпром" скоротив поставки газу в Молдову на 30%. Тоді віце-прем'єр Андрій Спину заявив, що поставки скорочують через технічні проблеми, і Кишинів проситиме про збільшення поставок.

1 листопада 2022 року "Газпром" припинив поставки газу в Італію.

22 листопада "Газпром" заявив, що нібито фіксує осідання в Україні газу, який поставляється споживачам в Молдову і пригрозив скоротити обсяги поставок газу Кишиневу. "Оператор ГТС України" спростував звинувачення в крадіжці газу, який призначений Молдові.

28 листопада 2022 року "Газпром" передумав скорочувати транзит газу через Україну.

Станом на 1 грудня 2022 року"Газпром" скоротив експорт газу у країни ЄС майже вдвічі.

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