Президент наголосив на неприпустимості продовження обстрілів об’єктів української атомної енергетики Росією та привітав розміщення інспекторів МАГАТЕ на АЕС.

Президент України Володимир Зеленський та директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі обговорили ситуацію на українських атомних електростанціях та домовилися про продовження взаємодії.

Як повідомляє прес-служба глави держави, під час зустрічі із Гроссі Зеленський відзначив активну роль МАГАТЕ у вирішенні питань, пов’язаних із ядерною безпекою, що є вкрай важливим на тлі війни, розпочатої Росією проти нашої країни.

Президент наголосив на неприпустимості продовження обстрілів об’єктів української атомної енергетики російським агресором.

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У зв’язку із цим Зеленський привітав розміщення інспекторів агентства на українських АЕС. Він також висловив сподівання, що такі місії МАГАТЕ унеможливлять подальші обстріли українських АЕС з боку РФ.

Зазначається, що на зустрічі окрему увагу було приділено ситуації на Запорізькій атомній електростанції, яка досі перебуває під тимчасовою російською окупацією.

Зокрема, Зеленський відзначив необхідність присутності інспекторів МАГАТЕ на ЗАЕС і наголосив на тому, що українська сторона робить усе для гарантування їхньої безпеки.

Президент також окремо наголосив на важливості демілітаризації станції та виведення з неї всіх без винятку представників Росії.

Він акцентував увагу на тому, що Україна продовжить обговорення цього питання виключно з МАГАТЕ. "Під час зустрічі було домовлено продовжити взаємодію між Україною та агентством з метою подальшого посилення ядерної безпеки в нашій країні на тлі бойових дій, що тривають", - повідомили в ОП.

Діяльність МАГАТЕ в Україні

Як повідомляв УНІАН, МАГАТЕ погодилася на пропозицію Києва розгорнути спостережні місії на всіх українських АЕС, включаючи Чорнобильську. Представники організації відстежуватимуть ситуацію з безпекою на станціях в контексті війни, що йде. Зокрема вони хочуть подивитися, як російські ракетні удари по енергетичній інфраструктурі впливають на роботу АЕС.

Пізніше голова організації Раффаель Гроссі заявив, що МАГАТЕ розширює свою місію в Україні, щоб запобігти виникненню ядерної аварії під час війни з Росією. 18 січня на Рівненській АЕС розпочала роботу постійна місія Міжнародного агентства з атомної енергії. Там постійно перебуватимуть два експерти МАГАТЕ з ядерної безпеки та захищеності.

Нагадаємо, що з вересня група з 4 міжнародних експертів постійно перебуває на ЗАЕС, розташованій на окупованій території Запорізької області. В листопаді відбулася чергова ротація – група експертів змінилася.

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