Агентство розгортає роботу на всіх АЕС України.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) розширює свою місію в Україні, щоб запобігти виникненню ядерної аварії під час війни з Росією.

"МАГАТЕ розширює свою присутність в Україні, щоб допомогти запобігти ядерній аварії під час військового вторгнення РФ. Я пишаюся тим, що очолюю цю місію в Україні, де ми розгортаємо роботу на всіх АЕС країни, щоб надавати допомогу в ядерній безпеці", - повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі в Twitter.

В грудні Міжнародне агентство з атомної енергії заявило про намір направити постійні місії на всі атомні станції в Україні.

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Розширення місії МАГАТЕ в Україні

З вересня група з 4 міжнародних експертів постійно перебуває на ЗАЕС, розташованій на окупованій території Запорізької області. В листопаді відбулася чергова ротація – група експертів змінилася.

Підконтрольна окупантам атомна електростанція викликає найбільше занепокоєння України та міжнародної спільноти, оскільки вона регулярно зазнає обстрілів, а працівники станції перебувають під постійним тиском окупантів.

Та російські атаки по енергетичній інфраструктурі впливають і на АЕС на підконтрольній владі території. Росіяни цілеспрямовано намагаються відрізати АЕС від споживачів, під час ворожих обстрілів ці ядерні об'єкти раптово відключаються від енергомережі.

Для контролю за ситуацією МАГАТЕ ухвалила рішення організовати роботу своїх місій на всіх атомних електростанціях країни – Рівненській, Хмельницькій, Південноукраїнській, а також на Чорнобильській АЕС.

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