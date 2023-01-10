Міжнародні експерти відстежуватимуть, як спроби РФ влаштувати в Україні блекаут, позначаються на безпеці АЕС.

МАГАТЕ погодилася на пропозицію Києва розгорнути спостережні місії на всіх українських АЕС, включаючи Чорнобильську. Про це заявив в. о. голови Державної інспекції ядерного регулювання Олег Коріков на прес-конференції.

За його словами, раніше Україна запропонувала МАГАТЕ розгорнути міжнародні спостережні місії на всіх атомних станціях, і в агентстві цю ідею підтримали. Як очікується, найближчим часом спостерігачі приступлять до роботи.

Вони будуть відстежувати ситуацію з безпекою на станціях в контексті війни, що йде. Зокрема представники МАГАТЕ хочуть подивитися, як російські ракетні удари по енергетичній інфраструктурі впливають на роботу АЕС.

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Коріков зазначив, що зараз спостерігачі присутні на Запорізькій АЕС, де фіксують порушення з боку загарбників.

"Окупанти організували біля станції базу для ремонту своєї техніки. Все це робиться прямо на очах експертів місії МАГАТЕ, які ці дії фіксують, але жодним чином не можуть їм запобігти", – зазначив чиновник.

Ситуація з українськими АЕС

Захоплена російськими військами Запорізька АЕС в місті Енергодар є одним з головних джерел занепокоєння української влади і міжнародного співтовариства. Щоб убезпечити станцію від будь-яких провокацій, Україна пропонує розмістити на території АЕС миротворців.

Після того, як агресор почав кампанію з руйнування енергетичної інфраструктури, МАГАТЕ занепокоїлася ситуацією і на підконтрольних Україні АЕС. Росіяни цілеспрямовано намагаються відрізати їх від споживачів.

Експертам не подобається, що ядерні об'єкти раптово відключаються від енергомережі під час чергових обстрілів.

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