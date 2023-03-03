Життя без відключень: як енергетики підвищують надійність національної мережі

Вже двадцять днів поспіль українці живуть у своїх домівках із безперервним доступом до світла. Національна енергосистема найскладнішу у новітній історії зиму з честю вистояла. Агенція УНІАН спробувала розібратись, як наші енергетики підвищуватимуть її захищеність та надійність у майбутньому.

Ось і настала весна, а найскладніша за усі роки новітньої історії України зима залишилася у минулому. Графіки відключень вже не турбують більшість населення країни майже три тижні поспіль. Проте, вітчизняна економіка та енергетика заплатили велику ціну за поки що тактичну перемогу у цій енергетичній війні.

Російська військова машина смерті усіма силами намагалася ускладнити й так не легке життя українців. Не маючи змоги здобути перемогу на фронті, Росія розпочала терор проти мирного населення, цілеспрямовано руйнуючи житлові будинки та об’єкти енергетики напередодні та під час опалювального сезону.

Тактика цих нелюдів була така: громадяни України повинні були замерзнути у власних домівках, що спричинило б хвилювання всередині країни, які згодом призвела б до вимог припинити війну на умовах агресора. Але цей план повністю провалився. Українці, потерпаючи від ракетних ударів, згуртувалися у темряві ще сильніше.

"Станом на сьогодні ми маємо профіцит в енергосистемі. Це дає нам відчуття, що ми справді виграли цю енергетичну битву ", - сказав міністр енергетики Герман Галущенко.

Проте попереду ще багато випробувань, які принесе із собою кривава імперська політика Путіна та його дикої орди. Українським енергетикам, які хоч і змогли покрити попит на електроенергію шляхом титанічних зусиль, доведеться сумлінно працювати й надалі, ремонтуючи об’єкти генерації та підстанції, одночасно підвищуючи надійність вітчизняної енергомережі.

Відновлення пошкоджених мереж

Російські окупанти з жовтня 2022 року здійснили десятки ракетних та дронових атак на об'єкти критичної інфраструктури України. За офіційними даними, сумарно за цей час 255 ворожих ракет і дронів влучили в об'єкти енергетичної інфраструктури. З них більше двохсот - в об'єкти високовольтної мережі НЕК "Укренерго".

Однак за оцінками виконавчого директора енергетичного холдінгу "ДТЕК" Дмитра Сахарука, цифрові показники атак росіян на енергосистему України можуть бути насправді значно більшими.

Таким чином, від початку повномасштабного вторгнення збройних формувань Росії на українську землю, наша країна втратила 44 відсотки атомної генерації та три чверті потужностей ТЕС: деяка частина окупована, інша - зруйнована. Через це генераційна можливість вітчизняних електростанцій значно впала.

"Якщо раптом не вистачає генерації - застосовуються обмеження. На сьогодні можна говорити про 15,5 гігаватів доступної енергосистемі потужності", - розповів член наглядової ради НЕК "Укренерго" України Юрій Бойко.

Для порівняння, уся встановлена потужність електростанцій України на початок 2022 року становила близько 56 гігаватів. І за словами Бойко, до наступної зими планується відновити від 3 до 4 гігават додаткових потужностей електростанцій.

Це означає, що потроху, але впевнено наші енергетики відновлюють пошкоджені об’єкти генерації та розподілу електроенергії. Однак, враховуючи досвід осені та зими, державі дуже важливо зосередити увагу на безпекових проблемах енергосистеми. Треба не просто відновити пошкодження, а й мати змогу їх убезпечити у майбутньому.

Фізичний захист об’єктів

Хоча таких серйозних і масованих ударів по вітчизняній енергетичній інфраструктурі, які були восени та у кінці минулого року, ми наразі не бачимо, але потрібно пам’ятати, що висока загроза можливих ракетних і дронових атак зберігається. Для сталого відновлення та збереження того, що вже відремонтували, енергетики серйозно займаються розбудовою фізичного захисту об’єктів енергосистеми.

Кореспондент УНІАН, разом із групою журналістів, відвідав один з енергооб’єктів, який зараз укріплюють наші фахівці. Один з варіантів фізичного захисту, який ми побачили, наступний: навколо вразливих ділянок об’єкту будуються захисні споруди з металічним каркасом, які обкладаються великими мішками з піском. "Укренерго" вже використала таким чином більше 100 тис. тонн піску.

Такі конструкції навколо вразливих місць енергооб’єктів вдало поглинають ударну хвилю від ракет і не дозволяють значно їх пошкодити. Також, вже зараз розбудовується захист від дронів-камікадзе. У майбутньому захищеність вітчизняних електростанцій та підстанцій буде ще більше підвищена. Наших ворогів чекає багато неприємних сюрпризів.

"Крім того, що вже зроблено, розглядаємо перспективу реконструкції й будівництва нового типу захищених об’єктів, які будуть максимально укріплені від тих ризиків, які ми маємо. Перші з них, я дуже сподіваюся, що ми зможемо побачити в цьому році", - розповів кореспонденту УНІАН директор з експлуатації та розвитку мереж НЕК "Укеренерго" Олексій Брехт.

Згодом енергетики планують захистити важливі об’єкти потужними стратегічними укріпленнями, які б витримували прямі потрапляння ракет. Мова йде про умовні "бункери". Але така фізична модернізація потребуватиме багато часу, щоб провести її на важливих електрогенеруючих станціях та підстанціях розподілу електроенергії.

"В Мінрегіоні йде робота над такими проєктами разом з "Укравтодором". Такі ідеї з будівництва потужних бункерів, які повністю витримували б потрапляння ракет і захищали обладнання. Але це справа все-таки на кілька років, щоб захистити усі об’єкти, які треба захищати", - розповів у коментарі агенції УНІАН директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.

Децентралізація енергосистеми

Вкрай важливим фактором підвищення надійності національної електромережі є її децентралізація. Вона охоплює багато напрямів розвитку, як цифрової диспетчеризації, завдяки якій можна керувати станціями та балансувати енергосистему віддалено, так і будівництвом нових електромереж.

Енергетичний експерт Олександр Харченко звернув увагу на два основні кроки, які потребують розвитку. Перший - розбудова мобільної генерації.

"Великий напрямок - це обладнання для мобільних генераційних установок так само добре захищених у ключових, великих містах України, для того, щоб у них була генерація, яка може включитися і працювати в ситуації, якщо буде або місцевий, або національний блек-аут", - розповів директор Центру дослідження енергетики.

За його словами, якщо станеться масове відключення світла, такі електроустановки дадуть можливість заживляти вкрай важливі служби критичної інфраструктури. Це дозволить убезпечити великі міста від техногенних катастроф. Як відмітив експерт, такі проекти вже розробляються в деяких містах України.

Наступний крок більш масштабний та довготерміновий, бо передбачає розгалуження вже по всій країні такої мобільної мережі, яка буде прив’язана до населених пунктів середнього і малого розміру. Наприклад, за основу візьмуть будівництво електростанцій невеликої потужності на 20-50 мегават, яка буде відігравати роль розподіленої генерації. Вона може працювати на місцевому біопаливі - соломі, щепі, відходів зі сміття або біогазі.

"Це великий проект, який буде реалізовуватися 3-5 років, але врешті він дасть дуже потужне підсилення міцності української енергосистеми, і після реалізації цієї частини фактично добитися серйозних перебоїв з постачанням електрики тими засобами, які використовувала Росія під час цієї війни, буде неможливо", - зазначив експерт Олександр Харченко.

Протидія ракетним обстрілам

Відновлення та подальша модернізація безпеки енергосистеми буде залежати від багатьох факторів - фінансового, наявності потрібного обладнання та, в першу чергу - від безпекового. Остання масована ракетна атака російських терористів на вітчизняні енергетичні об’єкти сталася 10 лютого.

Тоді ворогам вдалося дещо пошкодити високовольтну інфраструктуру, яку доволі швидко відремонтували. Зрозуміло, що атаки продовжуватимуться до кінця війни, але масований характер обстрілів, можливо, вже залишився у минулому.

"Ми говоримо, що масовані ракетні атаки можуть залишитися в минулому, а зараз ворог знаходиться на етапі пошуку нової тактики. Тепер противник починає розподіляти за часом ракетні удари. Іноді це колаборація ударів з моря і повітря, а також невеликі партії Shahed", - заявила речниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.

До того ж, нам пообіцяли поставити новітні системи протиповітряної оборони ряд країн, зокрема США, Франція та Німеччина. Наші захисники вже опановують системи NASAMS, Patriot та Hawk, які застосовуються для протидії ворожим крилатим ракетам, дронам, літакам та гелікоптерам.

Якщо масовий характер бомбардувань дійсно зійде нанівець, то це дає сподівання, що з додатковим постачанням систем ППО від наших міжнародних партнерів ракетний терор росіян буде наносити нашим об’єктам енергетики все меншу шкоду, але це не означає, що відтак можна нехтувати підвищенням надійності об'єднаної енергосистеми України.

Зиму витримали, готуємося до наступної

Міністр енергетики України Герман Галущенко вважає, що наша країна вже виграла битву з Росією на енергетичному фронті, втримавши енергосистему в робочому стані протягом усієї зими.

Однак, треба готуватися до майбутніх випробувань, зокрема наступного опалювального сезону. Одним із ключових короткострокових завдань у цьому напрямку, за словами міністра, є встановлення за допомогою наших іноземних друзів та партнерів додаткових генеруючих потужностей.

"Досягнути цієї мети нам допоможуть газові турбіни, які мають бути встановлені в різних регіонах країни, де є дефіцит генерувальних потужностей. Ми вже працюємо над цим питанням з нашими американськими партнерами", - зазначив він.

Фахівці "Укренерго" також залучені до цього процесу. За словами директора цієї компанії з експлуатації та розвитку мереж Олексія Брехта, вже вдалося визначити оптимальні точки переміщення і потребу в газових станціях. Наразі обговорюється реалізація в межах країни 20-25 таких проектів.

"Інформація підготовлена, повідомлена відповідним чином Міненерго, і вони опрацьовують ці питання, зокрема з міжнародними партнерами, які готові надавати таке обладнання", - пояснив директор з експлуатації та розвитку мереж "Укренерго".

Наразі фахівці галузі ставлять за мету забезпечити до початку осінньо-зимового періоду нормальне відновлення та функціонування усіх об’єктів енергетики. Модернізація вітчизняної енергосистеми лише буде пришвидшуватись.

Значний вклад у відбудову української енергетики роблять країни Євросоюзу, США, Канада, Японія. На сьогодні до України надійшла допомога для енергосектору з 30 країн загальною вагою понад 5 тисяч тонн.

Окрім цього, в нас є потужності для власного виробництва потужних трансформаторів, які обов’язково треба розвивати. Зокрема, восени у держвласність передали компанію "Запоріжтрансформатор" - одного із найбільших виробників електричного обладнання на території Європи, який щороку може виготовляти продукції потужністю сумарно на 60 гігават.

Ситуація в національній енергосистемі, якщо не буде масових ракетних атак, ставатиме все краще. Росія, яка програла власну енергетичну війну проти об’єднаної Європи та зимову кампанію проти енергосистеми України, скоро програє і свою велику війну проти нашої країни. Завдяки зусиллям наших героїчних Збройних сил, які стають з кожним днем все сильніше, наші вороги зазнають нищівних поразок на полі бою і з ганьбою залишать нашу землю.

Путінська імперія зла паде, а українці, які стали символом свободи в усьому цивілізованому світі, відбудують все зруйноване, стануть ще згуртованіше і сильніше. А відновлена на новому технологічному рівні національна енергосистема стане ключовим елементом нової потужної української економіки.

Артур Крижний