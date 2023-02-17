Згідно з міжнародним правом, гумдопомогою під час міжнародних конфліктів вважається тільки допомога мирному населенню.

Французька мережа супермаркетів "Ашан" в Росії допомагає окупантам з товарами на фронті і збирає дані про своїх співробітників для їхньої мобілізації, йдеться в матеріалі Insider, le Monde та Bellingcat.

Щонайменше з березня 2022 року російський "Ашан" надавав підтримку російським військовим. У нібито "гуманітарці", оформленій з боку десяти юросіб, вказана відправка футболок, запальничок, бритв і сигарет.

Всі ці юрособи пов'язані з петербурзьким "Пасажиравтотранс", яким керує міський комітет з транспорту. Раніше місцеві чиновники хвалилися, як вони "разом з колегами з комітету з транспорту" розробили логістику поставок "гумдопомоги" для Міноборони. До жовтня вони таким чином вони зібрали 280 тонн від різних організацій.

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Таким чином, пишуть журналісти, поставки узгоджувалися з московським офісом. Крім того, в інших регіонах теж був помічений збір допомоги на територіях торгових центрів, що належать "Ашану". Так, наприклад, в Самарі, Рибінську і Володимирі на територіях магазинів "Ашан" розташовувалися пункти збору "гуманітарної допомоги для Донбасу".

Згідно з міжнародним правом, гумдопомогою під час міжнародних конфліктів вважається тільки допомога мирному населенню. Підтримка ж однієї з воюючих сторін може підвести "Ашан" під санкції і привести до виходу компанії з російського ринку (який для" Ашана", що має в Росії 230 магазинів, становить 10% від обігу, тобто близько 3,2 млрд євро на рік), зауважують розслідувачі.

Окремо підкреслюється збір "Ашаном" даних про своїх співробітників у військкомати (причому дані про військові квитки у співробітників почали збирати ще до початку повномасштабного вторгнення, в січні 2022 року) і потім, після оголошення мобілізації, мережа допомагала військкоматам виконувати норму: просто на робочому місці співробітникам вручали повістки і пропонували звільнитися, про що The Insider розповів свідок однієї з таких ситуацій.

Російське керівництво "Ашану" від коментарів відмовилося, а в прес-службі французького "Ашану" заявили, що компанія поза політикою і ніякою підтримкою військовослужбовців не займається.

"Ашан" в Росії - що відомо

Французький Auchan Holding ще на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну заявив, що не має наміру йти з Росії, нібито піклуючись про робочі місця.

Разом з тим відомі випадки тиску центральних офісів французьких брендів на українські.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, своєю чергою, закликав українців бойкотувати компанії, що працюють в Росії: Leroy Merlin, Decathlon і Auchan. У зв'язку з цим "Ашан" за березень втратив 50% товарообігу в Україні.

У квітні 2022 року компанія заявила, що частково згортає роботу в Росії. Холдинг нібито відмовився від інвестицій і поставок товарів на територію Росії.

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