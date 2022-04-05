Холдинг відмовився від інвестицій та постачання товару на територію Росії.

Мережа супермаркетів "Ашан" частково відмовиться від російського ринку. Компанія припиняє постачання в Росію, а також зупиняє інвестиції.

Про це повідомляє прес-служба дочірньої компанії Auchan Holding в Україні.

У компанії нагадали, що в перші ж дні війни засудили повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

"Під натиском звернень тисяч співробітників, десятків листів – головний офіс прийняв рішення - згорнути інвестиції та припинити постачання у РФ", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що компанія:

не відкриватиметься нові магазини;

відмовиться від ремонту магазинів, що вже працюють;

відмовиться від підтримки ІТ-технології та проектів;

не буде оновлювати ключове програмне забезпечення, в тому числі касове, логістичне, комерційне та інше;

відмовляться від постачання імпортних товарів до Росії, а це 90% асортименту одягу, взуття, товарів для дому, Текстилю.

Як раніше повідомляв УНІАН, сотні великих компаній відмовилися від російського ринку через повномасштабне вторгнення РФ в Україну, але ряд європейських компаній не тільки відмовляється йти з Росії, підтримуючи війну РФ проти України, а ще й тисне на свої українські офіси через їхню позицію.

Однією з таких компаній був і французький Auchan Holding. Генеральний директор Ів Клод заявив, що компанія не має наміру йти з РФ, бо без роботи залишаться 30 тисяч осіб.

Після цього міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав бойкотувати Французькі мережі магазинів Leroy Merlin, Decathlon і Auchan через їх відмову йти з російського ринку.

У зв'язку з цим "Ашан" за березень втратив 50% товарообігу в Україні.

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