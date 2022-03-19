У Metro вважають, що продажі в Росії не мають впливу на війну в Україні, і погрожували відключити магазини в нашій країні від поставок товарів.

Німецький офіс компанії Metro погрожував українській філії блокуванням поставок товару через його тиск на корпорацію щодо виходу з російського ринку.

Про це розповів бізнесмен і екс-міністр Кабміну Дмитро Дубілет із посиланням на співробітників "Метро в Україні".

За словами Дубілета, український офіс Metro з першого дня війни звертався в німецький офіс із вимогою закрити бізнес в Росії. Однак там відмовлялися, мотивуючи, що продажі в РФ не мають впливу на війну в Україні.

"Ба більше, за словами українських співробітників німецький офіс почав загрожувати українському офісу, що якщо вони не припинять тиск, то Україну буде відключено від централізованих закупівель та поставок товару, що взагалі може призвести до повної зупинки бізнесу в Україні", - написав Дубілет.

Зазначається, що рішення залишатися в Росії Рада директорів компанії ухвалювала без обговорення зі співробітниками.

"Ми спілкуємося з нашими колегами з кампусу в Дюссельдорфі на різних рівнях - вони стверджують, що рішення залишатися в росії Рада директорів приймала без обговорення зі співробітниками. Всіх просто поставили перед фактом", - розповіли українські співробітники Metro, слова яких переказує Дубілет.

Дубілет також нагадав, що в 2014 році METRO AG перереєструвала два магазини в окупованому Криму (Сімферополь і Севастополь) на окрему юридичну особу в РФ, щоб уникнути санкцій.

Нагадаємо, 24 лютого 2022 року РФ почала війну проти незалежної України і влаштувала в країні справжній терор. Росіяни обстрілюють з важкого озброєння мирні українські міста, вбиваючи цивільне населення, в тому числі дітей і жінок.

Після початку російського вторгнення цивілізовані країни ввели санкції проти РФ. Обмеження стосувалися обігу валюти в країні, боргових зобов'язань, санкцій проти російських банків та ін.Курс рубля всього за два тижні війни злетів майже в 4 рази. Аналітики прогнозують економіці РФ дефолт у квітні цього року.

Світові виробники і бренди почали масово йти з російського ринку РФ. Хоча деякі міжнародні компанії досі продовжують там працювати і платити податки країні-агресору, які вона спрямовує на вбивство українців.

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