Очікуваний збиток компанії становить 150 млн грн.

Французька мережа магазинів "Ашан", яка продовжує роботу в РФ, за березень втратила 50% товарообігу в Україні.

Про це повідомляє видання forbes.ua з посиланням на прес-службу компанії "Ашан" .

"У березні регрес в товарообігу складе 50%, а очікуваний збиток - 150 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в другому кварталі очікується регрес в товарообігу на 50%, а щомісячний збиток буде на рівні березня.

При цьому в компанії вважають, що ситуація може погіршуватися через відсутність великої кількості товарів, припинення роботи постачальників, складності з постачанням на схід країни, проблеми з імпортом і зниження купівельної спроможності українців.

Як повідомляв УНІАН, у березні президент Володимир Зеленський, звертаючись до парламенту Франції, заявив, що французькі компанії("Рено", "Ашан", "Леруа Мерлен" та інші) повинні перестати бути спонсорами вбивств, згвалтувань і мародерства з боку РФ.

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