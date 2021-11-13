Баланс тижня: "Укрзалізниця" чекає масштабних інвестицій, гривня зростає, а інфляція сповільнилась

Влада пообіцяла за наступні сім років інвестувати в "Укрзалізницю" понад 100 мільярдів гривень, нацвалюта зміцнилася щодо долара, а Держстат відзвітував про незначне сповільнення інфляції у жовтні - такі основні економічні новини тижня, що минає.

Другий тиждень листопада не був багатим на економічні події. Проте він окреслив кілька важливих тенденцій, які матимуть місце вже в найближчому майбутньому.

Так, в останній робочий день тижня ключовий кредитор України - Міжнародний валютний фонд призначив на 22 листопада обговорення програми stand-by для нашої країни, за результатами якого може бути прийняте рішення про виділення другого траншу обсягом 700 мільйонів доларів.

Це стало можливим завдяки тому, що у жовтні представники МВФ та влади України досягли попередньої домовленості про виділення кредитних коштів.

За словами очільниці місії МВФ в Україні Іванни Владкової Холлар, домовленості були досягнуті щодо оновленого переліку заходів в економічній, фінансовій та структурній політиці, аби впоратися з економічною кризою та кризою в галузі охорони здоров'я, викликаною COVID-19.

"Угода, а також запит влади щодо продовження програми до кінця червня 2022 року, повинні бути схвалені Управлінням фонду та Виконавчою радою МВФ", – зазначила очільниця місії МВФ в Україні.

Мільярдні інвестиції в "Укрзалізницю"

У вівторок за участі перших осіб держави у столиці пройшов форум "Велике будівництво: нова залізниця", на якому були розглянуті основні проблеми "Української залізниці" та презентовані шляхи покращення ситуації уже в найближчі роки.

"Стартує дуже важливий напрямок - нова "Українська залізниця". Роками залізну дорогу руйнувала корозія - це поганий менеджмент і корупція. Як іржа вкрили непрозорість і неефективність. Вона стала відповідно недешева, незручна і навіть небезпечна", - зазначив президент Володимир Зеленський.

Щоб виправити цю невтішну ситуацію урядовці та керівники "Укрзалізниці" планують провести масштабне будівництво й модернізацію рухомого складу та залізничних шляхів, на що планують витратити, у тому числі з державного бюджету, понад сто мільярдів гривень у наступні сім років.

"Це - програма з оновлення вантажних вагонів до 2028 року. Це десятки тисяч вагонів, це формування нового ринку загальним обсягом 107 мільярдів гривень. Також в планах на два наступні роки – побудувати ще п’ятсот нових спальних вагонів. Це 500 наших сучасних купейних вагонів, за які дійсно не соромно", – підкреслив Зеленський.

"Відновлення залізничної інфраструктури допоможе створити нові робочі місця, наповнити бюджет та підвищити комфорт пасажирських перевезень", - додав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Проте, як зазначають експерти, з цим можна погодитися тільки у тому випадку, якщо відповідний рухомий склад вироблятиметься на українських підприємствах.

При цьому реформувати "Укрзалізницю" дійсно потрібно, оскільки ступень зношеності наших поїздів досяг критичного рівня, а більша частина рухомого складу знаходиться в аварійному стані.

"Ступінь зносу рухомого складу - 90 відсотків потягів потребують заміни чи ремонту. Така сама ситуація з локомотивами. Електропотяги вже на 90 відсотків по суті просто металолом. Інфраструктура в такому самому стані. Провали планових ремонтів – з 2012 по 2020 рік взагалі майже нічого не відбувалося. Якщо говорити про електрифікацію, то в період з 2012 по 2020 рік електрифіковано загалом 23 кілометри. Ми в цьому році робимо в два рази більше", - розповів міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Тепер головне завдання, щоб окреслені плани були виконані, а не залишилися, як це часто буває в українській історії, лише на папері.

Сповільнення інфляції

Державна служба статистики на тижні, що минає, повідомила гарну новину: про сповільнення інфляції в Україні.

Так, споживча інфляція у жовтні в річному вираженні - порівняно з жовтнем 2020 року – становила 10,9 відсотка, незначно сповільнившись із 11 відсотків у вересні.

Якщо ж порівнювати з попереднім звітним місяцем, то інфляція на споживчому ринку у жовтні зросла на 0,9 відсотка.

Найбільше зросли ціни на соняшникову олію та цукор (на 57 відсотків і 48 відсотків, відповідно). Ціни на яйця зросли на 32 відсотки, хліб подорожчав на 18 відсотків, м'ясо – на 13 відсотків, макарони – майже на 10 відсотків.

Водночас фрукти подешевшали на 4 відсотки, а овочі стали дорожчими на 13,5 відсотка.

Підвищення цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види пального на 19 відсотків відбулося в основному через подорожчання природного газу на 47 відсотків та електроенергії на 26,5 відсотка.

Ціни на транспорт зросли на 12 відсотків, в першу чергу, внаслідок подорожчання пального і мастил на 34 відсотки. Проїзд в автодорожньому пасажирському транспорті подорожчав на 17 відсотків, залізничному – на 12 відсотків.

За оцінками Національного банку, пік зростання споживчих цін у 2021 році пройдено, і надалі інфляція знижуватиметься.

"У жовтні стрімко сповільнилося подорожчання цукру через високий врожай цукрових буряків. Темпи зростання цін на яйця також знизилися. Поглибилося здешевлення фруктів завдяки високому врожаю яблук та зміцненню гривні. Водночас, надалі дорожчали молоко та м'ясо через несприятливу ситуацію в тваринництві та високі ціни на енергоносії", - повідомили в Нацбанку.

За даними регулятора, поглибилося зниження цін і на автомобілі, а також на одяг та взуття внаслідок зміцнення гривні.

"Надалі стрімко знижувалися темпи зростання цін на природний газ для населення через вичерпання ефектів низької бази порівняння та дію річних контрактів із фіксацією тарифу. Повільніше дорожчали послуги опалення також у зв'язку зі збереженням незмінних тарифів для населення", - зазначили в НБУ.

Зміцнення гривні та наповнення валютних резервів

Українська валюта на тижні, що минає, продовжила зміцнення. Якщо у понеділок офіційний курс Національного банку був 26,12 грн/дол., то закінчує тиждень гривня на рівні 26,10 грн/дол.

Зміцнення національної валюти відбулося на тлі викупу Нацбанком на цьому тижні рекордних 503 млн доларів для поповнення золотовалютних резервів.

За прогнозами експертів фінансової групи ICU, наступного тижня укріплення триватиме, тому інтервенції НБУ можуть не втримати курс вище 26 грн/дол.

Експерти також припускають, що зміцнення гривні пов’язане, у тому числі, з тим, що компанія "Укренерго" почала продаж наявної в неї валюти від випуску єврооблігацій для поступового накопичення ресурсу для погашення боргу перед ДП "Гарантований покупець".

"Зараз новий рекордний рівень курсу гривні за 19 місяців або з часу початку пандемії, але, на нашу думку, укріплення може тривати і надалі. Ми очікуємо, що більша частина коштів від розміщення єврооблігацій може бути продана вже цього тижня. Це збігатиметься і з підготовкою до сплати квартальних податків, тож пропозиція валюти може бути великою та спричинити навіть укріплення гривні до менш ніж 26 грн/дол. Проходження цього рівня активізує покупців валюти. Тож надовго курс навряд чи затримається на рівні, меншому ніж 26 грн/дол.", - прогнозують експерти ICU.

Крім того, поповненню валютної виручки і, відповідно, посиленню гривні буде сприяти збільшення Україною транзиту газу до країн ЄС, що відбувається в останні дні.

Наступного тижня Держстат опублікує дані про демографічну ситуацію в державі та повідомить про результати зовнішньої торгівлі України за перші три квартали 2021 року.

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Погода у більшості регіонів принесе чергове осіннє похолодання із нічними морозами, а подекуди з дощами та першим снігом. Це, у свою чергу, ще більше посилить навантаження на енергетичну систему нашої держави, зважаючи на рекордно низькі запаси газу та вугілля.

Богдан Слуцький

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