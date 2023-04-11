Президент РФ Володимир Путін має бути притягнутий до відповідальності за воєнні злочини, впевнений Річард Бренсон.

Британський мільярдер Річард Бренсон, можливо, допоможе з відбудовою українського літака "Мрія" у майбутньому, але зараз його компанія Virgin зосереджена на відновленні свого бізнесу. Про це меценат, засновник компанії Virgin Group, амбасадор United24 Річард Бренсон заявив в інтерв’ю в ефірі телемарафону.

"Можливо, ми допоможемо з відбудовою його у майбутньому, однак наразі всі компанії Virgin постраждали від Covid-19 - наші авіакомпанії, круїзні авіакомпанії, готелі тощо. Отже, ми повинні відновити наші компанії, тому саме на цьому зосередимось зараз. Але, можливо, одного дня в майбутньому ми зможемо допомогти з відбудовою", - сказав мільярдер.

Він також відзначив, що президент Російської Федерації Володимир Путін та деякі його поплічники мають бути притягнуті до відповідальності за воєнні злочини.

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"Він скоїв абсолютно жорстокі воєнні злочини в Україні, жертвами яких стали немовлята, молодь, люди старшого віку. Йому байдуже, він не дотримується правил війни. Я думаю, що за цих обставин хтось повинен відповісти, і думаю, що Путін зрештою є людиною, яка несе відповідальність за цю війну", - додав Бренсон.

Відбудова "Мрії" - подробиці

В перші дні повномасштабної війни РФ проти України російські окупанти знищили флагман української авіації – легендарний АН-225 "Мрія". Це сталося на аеродромі "Антонов" в Гостомелі під Києвом, де знаходився літак. На той момент повідомлялось, що борт був на ремонті, а тому не встиг вилетіти з України.

7 листопада 2022 року гендиректор ДП "Антонов" Євген Гаврилов оголосив про будівництво другого літака "Мрія". Вартість будівництва становить 500 млн євро. Будівництво другого літака моделі Ан-225 "Мрія" поки ще на етапі конструкторських робіт.